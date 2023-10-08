النصر يلحق الخسارة الأولى بالعين ويقصيه عن صدارة دوري المحترفين

المصدر: دبي - عدنان الغربي - تصوير - سالم خميس

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ألحق النصر الخسارة الأولى بالعين بتغلبه عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم بدبي، وبهذه النتيجة أقصي الزعيم عن الصدارة وتأخره إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة خلف شباب الأهلي، فيما صعد العميد إلى المركز 9 بـ6 نقاط.

جاءت المباراة سريعة من دون أي فترة جس نبض من الفريقين، لكن العين كان الأخطر في البداية وأوجد فرصتين سانحتين للتسجيل في أقل من 10 دقائق بواسطة مهاجمه التوغولي لابا كودجو، وواصل الزعيم ضغطه على دفاع العميد، مستفيداً من سرعة الثلاثي بندر الأحبابي والمغربي سفيان رحيمي وخالد البلوشي، في المقابل لعب النصر بحذر في الدفاع واعتمد على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائي جشك والكولمبي كيفن أغوديلو الذي أهدر فرصة سهلة والأخطر من جانب النصر في الدقيقة 27 عندما سدد بجانب المرمى بقليل.

وبحث العين عن حلول هجومية إضافية بتنويع لعبه من الأطراف والعمق لكنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى النصر ليحسم التعادل السلبي الشوط الأول.

جاءت بداية الشوط الثاني مشابهة للشوط الأول مع أفضلية للنصر من الناحية الهجومية بعد أن تخلى عن أسلوبه الدفاعي، ونجح في تهديد مرمى خالد عيسى ببعض الهجمات الخطرة والتي أثمرت هدفاً اختطفه البوسني سمير مميشيفيتش في الدقيقة 71 من تسديدة قوية من خارج منطقة 18 متراً، وفي الوقت الذي حاول فيه العين إدراك التعادل تعرض لاعبه جوناتاس سانتوس للطرد في الدقيقة 82، ما سهّل مهمة النصر في الحفاظ على أسبقيته والفوز بالمباراة.

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