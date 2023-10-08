تيفو «الفارس».. إبداع جديد لجمهور «العميد» في المدرجات

المصدر: دبي- عدنان الغربي - تصوير- سالم خميس

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واصل جمهور العميد إبداعاته في مدرجات استاد آل مكتوم بإطلاق «تيفو» جميل قبل ضربة البداية لمباراة الكلاسيكو بين النصر والعين لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين مساء اليوم.

ويصوّر الـ«تيفو»، الذي تضمن عبارات «معركتنا ستبدأ اليوم»، فارساً ملثّماً يدخل المباراة معتلياً خيله وحاملاً راية النصر، مستنهضاً همّة اللاعبين لتحقيق الفوز وحثّهم على اللعب بروح قتالية من أجل العميد.

وتبدأ اللافتة العملاقة بعبارة «غرينتا» وهو مصطلح مأخوذ من كلمة إيطالية (Grinta) بمعنى المثابرة، وتستخدم عربيًا على أنها الروح القتالية، واللعب دون تراخي من أجل الوصول إلى الهدف، ويظهر في خلفية اللافتة جنود يحملون دروعهم وهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن راية النصر وتاريخه وإرثه الكبير حتى تظل خفاقة رغم الظروف والعقبات.

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