باولو بينتو: باب المنتخب مفتوح أمام الجميع

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع، وأن المعيار الوحيد لتحديد قائمة اللاعبين هو الأداء والموهبة والجودة، وكل من يراه قادراً على تقديم الإضافة وخدمة احتياجات الفريق؛ لذا فإن متابعته لمسابقات الكرة في الدولة لا تقتصر على مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بل مختلف المسابقات الأخرى، وفي مقدمتها دوري تحت 21 عاماً، حتى يقف على قدرات أكبر عدد ممكن من اللاعبين المؤهلين لتعزيز صفوف المنتخب الوطني في المستقبل.

وتم تعيين بينتو مدرباً للمنتخب الوطني بداية يوليو الماضي خلفاً للأرجنتيني رودلفو أروابارينا، وقاد الأبيض في مباراة ودية واحدة عندما فاز على منتخب كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

فرصة

وأوضح بينتو أن المنتخب الوطني في طور البناء، وأنه سيمنح الفرصة لجميع اللاعبين الذين سيظهرون موهبتهم وجديتهم في العمل بصرف النظر عن العمر، وقال لـ«البيان»: قائمة المنتخب مفتوحة أمام جميع اللاعبين، لا يهم إن كانوا صغاراً أم متقدمين في العمر، نركز في اختياراتنا على الموهبة والجودة والأداء، وبشكل خاص الالتزام لتمثيل المنتخب؛ لأنه من دون ذلك لا يمكن الوصول إلى نتائج جيدة.

وأضاف: ما زلنا بحاجة للمزيد من الوقت للوصول إلى تشكيل نهائي، سنستدعي المزيد من اللاعبين في الفترة المقبلة، وأدعو الجميع لتقديم مستويات جيدة والحفاظ على جاهزيتهم، وسيكون باب المنتخب مفتوحاً أمامهم دائماً.

وعن الفترة التي قضاها في متابعة دوري المحترفين والكرة الإماراتية بشكل عام منذ تعاقده مع المنتخب الوطني، قال بينتو: من المبكر جداً القيام بتقييم شامل خلال هذه الفترة القصيرة، نحن بصدد جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، ونركز على مباريات دوري المحترفين، ولكن أيضاً مسابقات فئة الشباب، وخاصة دوري تحت 21 عاماً؛ بهدف اكتشاف بعض المواهب الجديدة، وسنحاول أن نمنحهم الفرصة لاستدعائهم ضمن قائمة المنتخب الوطني والتحقق من قدراتهم واتخاذ أفضل القرارات الممكنة في المستقبل.

وأوضح المدرب البرتغالي أن عمله على رأس المنتخب الوطني يتضمن العديد من الأهداف القصيرة والبعيدة المدى، وهو منشغل حالياً بالإعداد الجيد للمعسكر المقبل الذي سيخوض خلاله الأبيض مباراتين وديتين ضد منتخبي الكويت ولبنان 12 و17 الشهر الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

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