الوصل يخسر نقطتين أمام عجمان.. التعادل يحسم قمة شباب الأهلي والجزيرة

المصدر: دبي - علي شدهان، وإيهاب زهدي

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حسم التعادل قمة الجزيرة وشباب الأهلي أمس، في استاد محمد بن زايد في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، وانتهت المباراة بنتيجة 1 - 1، وأحرز هدف الجزيرة اليخاندرو بوزيلو في الدقيقة 19، وسجل لشباب الأهلي يوري سيزار في الدقيقة 48، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، واستعاد المركز الأول انتظاراً لنتيجة مواجهة العين ومضيفه النصر اليوم، فيما وصل الجزيرة إلى 10 نقاط، معززاً وجوده في المركز الرابع.

وفي استاد زعبيل خسر الوصل نقطتين ثمينتين بتعادله مع ضيفه عجمان، 1 - 1، ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى النقطة 11، ووصل «البرتقالي» إلى النقطة الثانية، وتقدم عجمان بهدف البحريني علي مدن في الدقيقة 25، وأدرك الوصل التعادل عن طريق المالي سياكا في الدقيقة 57.

وشهدت المباراة «كرنفالاً» من البطاقات الملونة بلغ 11 بطاقة، 7 منها لعجمان، و4 للوصل، وتم طرد المغربي سفيان بوفتيني «الوصل» في الدقيقة 84، وسعود سعيد «عجمان» في الدقيقة 90 لحصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثانية.

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