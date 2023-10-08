النصر والعين يرفعان شعار «الخسارة مرفوضة» الليلة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، عدنان الغربي، طلحة عبد الله، أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم، اليوم، مباريات الجولة الخامسة لدوري المحترفين بمباراتين، ويستضيف النصر نظيره العين في الثامنة مساء باستاد آل مكتوم، في صراع مشتعل لاقتناص النقاط الثلاث بشعار «الخسارة مرفوضة»، ويطمح «الزعيم» للبقاء على القمة، و«العميد» لتحسين وضعه الحرج في جدول الترتيب، ويستقبل فريق الإمارات على ملعبه ضيفه الشارقة عند الخامسة و20 دقيقة، في مباراة مهمة.

يدخل العين مباراة النصر برصيد 12 نقطة، وسيلعب بمعنويات عالية، بعد انتصاراته المتتابعة على المستويين الداخلي والآسيوي، وهو يتطلع لتعزيز صدارته للدوري.

ويتوقع حدوث تغييرات طفيفة في تشكيلة الفريق لافتقاده مدافعه القوي كوامي اتون، لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الشارقة، ويتوقع أن يكون محمد شاكر هو البديل، بينما ينتظر عودة الجناح اتزيلي، للمشاركة منذ البداية.

ويحتل النصر المركز 12 بـ3 نقاط من فوز واحد، و3 هزائم، ويخوض المباراة بصفوف مكتملة، ويسعى لاستثمار عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز ثان في الدوري، والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

تركيز

وأكد الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، أن فريقه مطالب بالتركيز لتحقيق الفوز، وقال: «نعمل دائماً على تحليل أداء المنافس وتحسين أسلوبنا، وتطوير طريقة لعبنا من مواجهة لأخرى، وبالنسبة لمنافسنا فهو فريق متميز، وكان يستحق حصد نقاط أفضل من التي حصل عليها، خلال الجولات الأربع الماضية».

وأرجع شرودر سبب اهتزاز شباك العين مرتين في المباراة الآسيوية أمام أهال تركمانستان إلى انخفاض معدل التركيز.

ثقة

وأكد الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب النصر حاجة فريقه لتحقيق الفوز، وأنه يثق بقدرات لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية، وقال: «نحترم العين الذي يملك مجموعة متميزة من اللاعبين، وهو أفضل فريق من الناحية الهجومية، وفريقنا تحسن كثيراً مقارنة ببداية الموسم وخصوصاً من الناحية الدفاعية».

تطلع

ويتطلع الشارقة «6 نقاط» في مباراته أمام الإمارات للعودة إلى طريق الانتصارات رغم صعوبة المهمة وهو يلعب خارج ملعبه، ويحاول مدربه كوزمين أولاريو وضع حد لنزيف النقاط، بعد خسارة الفريق نصف حصيلة الجولات الأربع الماضية وحصوله على 6 نقاط بالفوز على كلباء والنصر، والخسارة من الوصل والعين، ويفقد الفريق في مباراة اليوم اثنين من لاعبي الوسط هما: فراس بالعربي، الذي أجرى عملية بسيطة، ولوان بيريرا، الذي تعرض للإصابة في مباراة الفيصلي في دوري أبطال آسيا.

وركز كوزمين على اختيار البديل المناسب في خط الوسط، ولا يُتوقع تغيير في خطي الدفاع والهجوم، مع احتمال عودة محمد عبد الباسط، للمشاركة منذ بداية المباراة.

وفي المقابل يدخل «الصقور» اللقاء منتشياً بنتائجه السابقة، وآخرها تعادله أمام بني ياس على ملعب الأخير، واضعاً في رصيده 5 نقاط، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية.

وأكد لويس بلاناغوما مدرب الإمارات ثقته الكبيرة بلاعبيه لتقديم مباراة جيدة،وتحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقف الفريق في مشوار البطولة، وأكد صعوبة اللقاء، ذاكراً أن الشارقة من الفرق المميزة، ولديه نجوم كبار، ويضم نخبة من اللاعبين، وقال: «بدعم الجماهير يمكننا تحقيق الفوز».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز