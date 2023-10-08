«ريمونتادا» السماوي القاتلة تضع الوحدة على صفيح ساخن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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عمقت «ريمونتادا» بني ياس المثيرة أمام الوحدة، بالفوز في الثواني الأخيرة الذي حققه «السماوي» 2 - 1، مساء أول من أمس، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، من جراح «العنابي» الذي تجرع مرارة الهزيمة الثالثة في الموسم الحالي. وسقط الوحدة في رقم سلبي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين منذ موسم 2008 ــــ 2009 بخسارته 3 مباريات في أول 5 جولات من عمر الدوري، بعدما خسر من البطائح في الجولة الأولى، ثم من شباب الأهلي وبني ياس في الجولتين الأخيرتين، إذ لم يتعرض العنابي على مدار 15 موسماً للهزيمة في 3 مباريات من أصل 5 في انطلاقة المسابقة، باستثناء موسم 2019 ـــــ 2020 الملغى.

غضب

وكان أكبر عدد من الهزائم يتعرض لها الوحدة في بداية المسابقة في موسمي 2012 ـــــ 2013 و2015 ــــ 2016 بالخسارة في مباراتين من 5 مواجهات، ليصبح الفريق ومدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على صفيح ساخن بعدما تجمد رصيد الفريق عند 6 نقاط في أسوأ انطلاقة لـ «العنابي».

وبدا الغضب واضحاً على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عقب اللقاء خصوصاً بسبب القرارات التحكيمية واحتساب حكم المباراة ركلة جزاء مثيرة للجدل.

خسارة

وقال عقب اللقاء: «إضاعة الفرص العديدة من أهم أسباب الخسارة سواء في مباراة بني ياس أو شباب الأهلي في الجولة الماضية، كمدرب لا يمكنني فعل شيء حيال الفرص التي تسنح للاعبين أمام المرمى، ولا يمكنني تعليم اللاعب كيف يسدد، نعم نخلق فرصاً عدة، ولكني لا أستطيع وضع الكرة بنفسي داخل الشباك».

من جانبه، أشاد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس بأداء لاعبيه والروح القتالية التي لعبوا بها خصوصاً في الشوط الثاني مما مكن الفريق من العودة في النتيجة وتحقيق الانتصار في الوقت القاتل. وقال: «نستحق الفوز والثلاث نقاط، سعيد من أجل الجمهور، واللاعبون قاتلوا وأصروا على الفوز».

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