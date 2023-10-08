الأرض تبتسم للبطائح بعد 153 يوماً

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتسمت الأرض لأصحابها في مباراة البطائح وضيفه خورفكان والتي انتهت 3 - 1 بعد مرور 153 يوماً على آخر انتصار حققه «الراقي» على ملعبه في استاد خالد بن محمد بالشارقة على حساب النصر قبل 5 أشهر في الجولة الخامسة، لينجح البطائح في كسب الفوز الثاني على ملعبه منذ مشاركته في دوري المحترفين في الموسم الماضي ويرفع رصيده إلى 7 نقاط بعد أن فك ارتباط النقاط مع «النسور» الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط. وأكد ميريل رادوي مدرب البطائح أن نتيجة الفوز 3 - 1 على خورفكان تعتبر عادلة بعد تسلح اللاعبين بالروح القتالية على غرار المباراة الافتتاحية للموسم التي فاز فيها البطائح على الوحدة في معقل أصحاب السعادة.

من جانبه، قال الإسباني جيرارد سارغوسا مدرب خورفكان إن البطائح استحق الفوز رغم اعتقاده أن ركلة الجزاء التي سجل منها المنافس الهدف الثاني ليست صحيحة بعكس ما حصل في الأسبوع الماضي عندما لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح خورفكان أمام الوصل، مطالباً بمزيد من العدالة مع «النسور» في المباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز