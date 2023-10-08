كلباء على الطريق الصحيح و«الإعصار» يصعب موقفه

المصدر: كلباء - محمد فضل

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وضعت نتيجة الفوز الذي حققه اتحاد كلباء على ضيفه حتا بنتيجة 2 - 1، «النمور» على الطريق الصحيح بعد الانتصار الثاني على التوالي في دوري المحترفين ليصل برصيده إلى 7 نقاط، ووضح من خلال اللقاء تطور أداء كلباء تدريجياً من مباراة لأخرى، لكن ما يعاب على لاعبيه هو استقبال مرمى الفريق لأهداف مع كل مباراة يخوضها في المسابقة، في وقت واصل فيه حتا الأداء السيئ لتخيم الخسارة على جمهوره الذي تعرض لهزيمة خامسة في الدوري، ولم يحصد حتا أي نقطة من 15 نقطة كانت متاحة على أرضية الملعب لتزيد الهزيمة وتلقي بظلالها على أنصار ومحبي «السماوي»، بعد أن بدأ الشك ينتاب الجمهور حول إمكانية بقاء الفريق مع كبار دوري المحترفين مع نهاية الموسم الكروي الجاري، وأن كان الدوري لا يزال في بدايته لكن واقع الحال والأداء الذي يقدمه الفريق يحتاج إلى صحوة مبكرة، بدءاً من المباريات المقبلة لإيقاف مسلسل الهزائم أولاً، والحصول على عدد أكبر من النقاط خلال مباريات الذهاب حتى تكون عوناً وسنداً لـ«الإعصار» خلال مرحلة الإياب الحاسمة، يتعين على مدرب حتا الإيطالي فيفياني إعادة تنظيم الصفوف.

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