شباب الأهلي يتعادل مع الجزيرة ويعود إلى صدارة الدوري في انتظار مواجهة النصر والعين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير - عيسى البلوشي

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تعادل الجزيرة مع شباب الأهلي بنتيجة 1-1 مساء اليوم، على ملعب استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في ختام ثاني أيام الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وأحرز هدف الجزيرة اليخاندرو بوزيلو في الدقيقة 19، وأحرز هدف شباب الأهلي يوري سيزار في الدقيقة 48، ورفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط، وعزز وجوده في المركز الرابع، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، واستعاد المركز الأول انتظاراً لنتيجة مواجهة العين ومضيفه النصر مساء غد الأحد، في ختام الجولة.

وقدم الفريقان أداءً سريعاً في الدقائق الأولى للمباراة، واخترق كيبانو، منطقة جزاء شباب الأهلي، وسدد كرة قوية حولها الحارس حسن حمزة، إلى ركلة ركنية للجزيرة في الدقيقة 5، وأحرز اليخاندرو بوزيلو، هدفاً للجزيرة في الدقيقة 19، بتسديدة قوية ارتطمت بجسد لوكا لاعب شباب الأهلي، وغيرت اتجاهها وسكنت مرمى فريقه، وتألق علي خصيف حارس الجزيرة، في التصدي لمواجهة مباشرة من يحيى الغساني في الدقيقة 37، وتصدى لتسديدة قوية من كارتابيا في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، ليضمن لفريقه إنهاء الشوط الأول متفوقاً بهدف دون مقابل.

وكاد مؤنس دبور أن يسجل هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 47، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ثم تمكن زميله يوري سيزار من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 48، بمرور مهاري ولعب الكرة بين قدمي علي خصيف، وازداد بعدها اللقاء سرعة، مع محاولات هجومية متواصلة من الفريقين بحثاً عن الفوز، وأجرى الفريقان العديد من التبديلات، إلا أن هذا لم يثمر عن تعديل على نتيجة المباراة لتنتهي بالتعادل، ويفقد كل من الفريقين نقطتين في غاية الأهمية.

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