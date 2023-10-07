الوصل يخسر بالتعادل مع عجمان في مباراة "كرنفال" البطاقات الملونة بدوري ادنوك للمحترفين

المصدر: دبي-علي شدهان

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خسر فريق الوصل الأول لكرة القدم، نقطتين ثمينتين بتعادله بهدف لمثله مع ضيفه عجمان، اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات.

ورفع الوصل رصيده إلى النقطة 11، وعجمان إلى النقطة الثانية.

سجل عجمان هدف السبق بامضاء محترفه البحريني علي مدن في الدقيقة 25، فيما سجل للوصل محترفه المالي سياكا في الدقيقة 57 من زمن المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا جيدا من جانب عشاق الفهود.

وبحسابات التنافس على درع الدوري، فإن التعادل يعتبر نتيجة "خاسرة" للوصل، خصوصا وأنه خسر في الجولة الرابعة بالتعادل مع مضيفه خورفكان بنتيجة 3-3، ما يجعل أحلام الوصلاوية في وضع يسوده الكثير من القلق!

وفي المقابل، يمثل التعادل، مكسبا لعجمان في ضوء تعرضه لثلاث هزائم، آخرها بخمسة أهداف لثلاثة في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء.

وأكمل الوصل وعجمان، المباراة ب10 لاعبين في تشكيلة كل منهما بعد طرد المغربي سفيان بوفتيني مدافع الوصل في الدقيقة 84 بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، للخشونة مع مواطنه وليد ازارو محترف عجمان، وسعود سعيد لاعب عجمان في الدقيقة 90 بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، للخشونة مع كايو كانيدو لاعب الوصل.

وشهدت المباراة " كرنفال" من البطاقات الملونة، والتي بلغت 11 بطاقة صفراء وحمراء، 7 من نصيب فريق عجمان، و4 على لاعبي الوصل.

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