بني ياس يخطف نقاط الوحدة في الوقت القاتل

المصدر: متابعة: محمد فضل، محمد صادق، وعلي الظاهري

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خطف بني ياس أمس فوزاً في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف على حساب الوحدة ، بالجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع رصيده إلى 7 نقاط. تقدم الوحدة بهدف الأرجنتيني فاكوندو دانييل في الدقيقة 25 وأدرك بني ياس التعادل عن طريق الألباني تاولانت سيفيري من ركلة جزاء في الدقيقة 83، قبل أن يخطف الفرنسي يوسف نياكاتي هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع. ولعب الوحدة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 43 بعد طرد عبدالرحمن أمان عقب تدخل تقنية الفيديو «VAR».

وعاد البطائح إلى سكة الانتصارات بفوزه على خورفكان 3 - 1 ، ووصل رصيده إلى 7 نقاط. سجل للبطائح ألفارو أوليفيرا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء ومحمد بن راشد وأناتول بيتراند في الدقيقتين 51،و64 ،ولخورفكان البرازيلي لورنسي دو في الدقيقة 43. وفاز كلباء على حتا 2 - 1 ووصل للنقطة السابعة، سجل الثنائية اندرياس فومبيرجر ودانيال بيسا من ركلة جزاء فيما أحرز لحتا أيمن رشوق.

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