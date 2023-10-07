طاقم إيطالي لمباراة النصر والعين غداً

المصدر: دبي - العوضي النمر

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كلفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقم تحكيم إيطالياً بقيادة ماوريزيو مارياني، لإدارة مباراة النصر والعين، التي ستقام مساء غدٍ باستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويعاون الحكم مارياني كل من: فيليبو ميلي وستيفانو الاسيو، والحكم الرابع سيف نبيل، فيما سيتولى ماركو دي يبلو، إدارة تقنية الفيديو، ويساعده عامر الضبيع.

وهذه ثالث مباراة يطالب فيها العين بحكام أجانب بعد مباراته أمام عجمان والتي انتهت بفوز العين بستة أهداف دون مقابل، ومباراة الشارقة والتي انتهت بفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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