الجزيرة وشباب الأهلي.. قمة الجولة الخامسة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، إيهاب زهدي، وأحمد عيسى

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يستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه شباب الأهلي عند الثامنة مساء اليوم في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، ويمتلك الجزيرة 9 نقاط بالفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراة واحدة أمام الوحدة بالجولة الثانية، واستعد «فخر أبوظبي» للقاء بتدريبات جادة ويدخل اللقاء بكامل عناصره.

ويسعى شباب الأهلي، (12 نقطة) إلى العودة من أبوظبي، بالنقاط الثلاث لتعزيز موقعه التنافسي القوي في رحلة الدفاع عن درع الدوري الذي توج به الموسم الماضي.

ويعاني «فرسان دبي» من ارتفاع أعداد المصابين، بعد انضمام عبد العزيز هيكل، إلى القائمة وإجرائه جراحة ناجحة لعلاج كسر في أصبع اليد، وسيغيب لمدة أسبوعين، كما توجد شكوك حول مشاركة وليد عباس اليوم، بعد تعرضه للإصابة وخروجه المبكر في مباراة فريقه الأخيرة أمام الوحدة.

صعوبة

وأكد فرانك دي بور مدرب الجزيرة، صعوبة اللقاء، ذاكراً أن شباب الأهلي منافس قوي ويكفيه أنه حامل اللقب والفريق الذي لم يخسر خلال الجولات السابقة، وقال: المستوى الذي قدمه منافسنا في البطولة الآسيوية دليل على تميزه، ونحن في اختبار صعب وعازمون على مواصلة النتائج الإيجابية .

وأكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة الجزيرة، وقال :علينا مواصلة الأداء الجيد،والمباراة ستكون حسابية، وأشبه بلعبة الشطرنج، ويجب أن تواصل جماهير شباب الأهلي حضورها القوي لتحفيز اللاعبين.

تعويض

ويخوض الوصل وعجمان مباراتهما باستاد زعبيل في الخامسة و20 دقيقة اليوم بطموحات مختلفة، ويسعى الوصل لتعويض جماهيره عن تعادله الأخير مع خورفكان، والذي وصل برصيده إلى 10 نقاط فقط، كما أن عجمان يأمل في الابتعاد عن «دائرة النقطة» التي يقبع فيها بعد 4 جولات، ويسعى الفريق للفوز الأول بالموسم.

و يخوض المدرب الروماني دانيال ايسايلا، أول مبارياته مديراً فنياً لعجمان بعد توليه المهمة قبل 4 أيام، ويعتمد على الاستفادة من عودة بعض اللاعبين من الإصابة مثل الحارس علي الحوسني والتونسي نادر الغندري .

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