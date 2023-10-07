4 مباريات في دوري «الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تقام اليوم 4 مباريات في انطلاقة الجولة 5 الخامس من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة».

ويتوجه العروبة المتصدر برصيد 12 نقطة، إلى ملعب الرمس برأس الخيمة، في مباراة يخوضها صاحب الأرض «الرمس»، بهدف إيقاف مسلسل الهزائم، وإيقاف انطلاقة العروبة، الذي حقق الفوز في أربع مباريات متتالية، وكان العروبة كسب الديربي أمام الفجيرة في الوقت بدل الضائع، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف خلال الجولة الماضية.

وفي رأس الخيمة، يستقبل مسافي ضيفه الظفرة، الطامح لإحباط أي مفاجأة قد يحدثها الفريق الملقب بالحصان الأسود، ويملك الظفرة 8 نقاط من أربع مباريات، ولمسافي 7 نقاط، وكان الظفرة حقق الفوز على دبا الحصن، فيما تجاوز مسافي عقبة الرمس، وفي مباراة ثالثة، يبحث الفجيرة عن تعويض خسارته نقاط الديربي، عندما يلاقي غلف يونايتد، ويملك الفجيرة 4 نقاط، ولغلف يونايتد نقطة وحيدة.

ويستقبل مصفوت العاشر بخمس نقاط، على ملعبه، فريق غلف إف سي دون رصيد من النقاط.

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