29 لاعباً بقائمة «الأبيض» في معسكر دبي

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، عن قائمة «الأبيض» لمعسكر الإعداد المحلي، الذي يقام في دبي من 9 إلى 17 الجاري، وضمت القائمة 29 لاعباً، هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، محمد الشامسي، عبد الله العطاس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، خالد الظنحاني، أحمد جميل، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد محمود، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.

وشهدت القائمة الجديدة تغييرات كبيرة، بضم وجوه شابة، واستبعاد عدد من العناصر وعودة آخرين، وتم استدعاء بعض العناصر للمرة الأولى، من بينهم الحارس خالد توحيد من نادي الشارقة، وزايد سلطان «الوحدة»، وعمر حسين هيكل «الوصل»، وعيسى خلفان «العين»، وأحمد محمود «الجزيرة».

ومن أبرز اللاعبين خارج القائمة، وليد عباس «شباب الأهلي»، وبندر الأحبابي وأحمد برمان «العين»، وحارس الشارقة عادل الحوسني، ومحمد عبد الباسط «الشارقة»، وزايد العامري «الجزيرة». فيما شهدت القائمة عودة بعض العناصر السابقة مجدداً للمنتخب، مثل حارب عبد الله وأحمد جميل «شباب الأهلي»، وطحنون الزعابي «الوحدة»، وسلطان عادل «كلباء».

ويتخلل المعسكر أداء مباراتين وديتين الأولى أمام منتخبي الكويت ولبنان، يومي 12 و17 أكتوبر، في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 ومونديال 2026، والتي تنطلق في نوفمبر المقبل، وأوقعت القرعة منتخب الإمارات في المجموعة الثامنة، التي تضم البحرين، والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا، بالإضافة إلى الفائز من لقاء نيبال ولاوس.

وستكون مباراتا الكويت ولبنان بروفة أخيرة، يطمئن خلالها الجهاز الفني علي جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، والاطمئنان على تنفيذ طريقة اللعب التي سيخوض بها المنتخب مباريات التصفيات، وستكون أول مباريات «الأبيض» يوم 16 نوفمبر، مع الفائز من نيبال أو لاوس، باستاد آل مكتوم في نادي النصر.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الجهازين الفني والإداري لاعبي الفريق، مع بداية التجمع يوم الاثنين المقبل، لشرح برنامج الإعداد، وحث اللاعبين على أهمية المرحلة المقبلة، والتي تتطلب جهداً إضافياً من اللاعبين لتحقيق الطموحات.

ووفق برنامج الجهاز الفني، سيكون التجمع الرابع للفريق في نوفمبر المقبل.

يذكر أن «الأبيض» سبق وأقام معسكر في النمسا، وتلاه معسكر آخر في كرواتيا، لعب خلاله المنتخب مباراة ودية واحدة أمام كوستاريكا، انتهت بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف، وظهر خلالها المنتخب بمستوى فني متميز، وأدى اللاعبون المباراة بثقة كبيرة، وروح معنوية عالية، في أول لقاء ودي في عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو. وكانت تجربة مفيدة لباولو بينتو ومساعديه، الذين تعرفوا إلى قدرات اللاعبين عن قرب، وسط أجواء إيجابية أثناء التدريبات والمباريات.

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