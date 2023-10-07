«الأبيض» في المجموعة الأولى بمونديال الشاطئية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024» التي تستضيفها دبي في فبراير المقبل عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب كل من مصر وأمريكا وإيطاليا، وبلعب منتخبنا اولى مبارياته مع المنتخب المصري 15 فبراير ثم مع أمريكا وايطاليا يومي 18 و 21 منه،حضر مراسم القرعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية ، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعمر المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس اللجنة المنظمة وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة،وجاءت منتخبات إسبانيا وإيران وتاهيتي والأرجنتين بالمجموعة الثانية، والسنغال وببلاروسيا وكولومبيا واليابان بالثالثة، والبرازيل وعمان والبرتغال والمكسيك بالرابعة شارك في مراسم القرعة التي أقيمت في مكتبة محمد بن راشد في دبي بخيت سعد لاعب منتخبنا، وحضرها هشام الزرعوني وعبد المحسن الدوسري وفهد الحوسني وأمل بوشلاخ وإبراهيم النمر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد مدير البطولة، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

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