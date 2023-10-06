العنابي لعب بعشرة لاعبين.. بني ياس يخطف فوزاً في الوقت القاتل على حساب الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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خطف بني ياس فوزاً في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف على حساب الوحدة في المواجهة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وحول بني ياس تأخره بهدف في الشوط الأول أحرزه الأرجنتيني فاكوندو دانييل في الدقيقة 25 إلى فوز قاده لحصد نقاط المباراة الثلاث بعدما تعادل عن طريق الألباني تاولانت سيفيري من ركلة جزاء في الدقيقة 83، قبل أن يخطف الفرنسي يوسف نياكاتي هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتقدم بني ياس إلى المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط.

وزادت أوجاع الوحدة بعدما تلقى الفريق هزيمته الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيد العنابي عند 6 نقاط ويتراجع للمركز التاسع.

ولعب الوحدة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 43 بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافعه عبد الرحمن أمان عقب تدخل تقنية الفيديو.

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