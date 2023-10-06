بحضور جاريث جون مدير التطوير الفني .. رابطة المحترفين الإماراتية تعقد ورشة المديرين الرياضيين للأندية المحترفة

المصدر: وام

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عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، ورشة المديرين الرياضيين للأندية المحترفة، في دبي، بحضور جاريث جون مدير التطوير الفني برابطة المحترفين، وخبراء من اتحاد الإمارات لكرة القدم، والمديرين الرياضيين بالأندية المحترفة، وممثلين عن الرابطة.

وتم خلال الورشة استعراض كافة المشاريع الفنية التطويرية، وتأتي الورشة للتأكيد على أهمية المدير الرياضي في رسم وتطوير الاستراتيجية الرياضية الخاصة بالنادي، ووضع الخطط التطويرية من الناحية الفنية، لتحقيق المستهدفات، ضمن الرؤية المؤسسة الشاملة للنادي، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتهدف الرابطة لتطوير كوادر أندية المحترفين، ضمن جهودها للارتقاء بكافة عناصر لعبة كرة القدم، والسعي لتطويرها وفق خطتها الاستراتيجية 2020-2030، من خلال استقدام استشاريين روّاد في صناعة كرة القدم العالمية.

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