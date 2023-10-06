عبد الله الظنحاني: هزيمة النواخذة أمام يونايتد كبوة جواد والجهاز الفني تجاوز الخسارة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد عبد الله أحمد الظنحاني المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة أن هزيمة الفريق الملقب بالنواخذة، ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى أمام يونايتد اف سي بمثابة كبوة جواد عابرة، ولاعبو الفريق وجهازهم الفني بقيادة المدرب حسن العبدولي تخطوا مجريات وأحداث هذه المباراة، وفتحنا ملف مباراة الفريق أمام التعاون في الجولة الخامسة يوم 9 الجاري بملعب تحفة النواخذة، مشيراً إلى أن التعاون يعتبر من الفرق المتطورة، والحذر أمامه واجب، بعد أن حصد 8 نقاط، متساوياً بهم مع العربي والظفرة في وصافة الترتيب.

وأشار الظنحاني إلى أن الجهاز الفني عكف على معالجة أخطاء مباراة يونايتد، والتي حرمت الفريق في العودة من دبي بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير.

واستبعد الناطق الرسمي باسم نادي دبا الفجيرة أن يكون فريقه قد تهاون أمام يونايتد الفريق الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى، لكن الحظ وقف ضدنا في أكثر من هجمة، فضلاً عن الأسلوب الدفاعي، الذي انتهجه فريق يونايتد.

ونوه بأن فريق النواخذة تخطى محطة الهزيمة سريعاً، وعلى اللاعبين التهيؤ الجيد لقادم المباريات مجدداً القول: «إن النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى ستكون الأصعب على كل الفرق، وفي اعتقادي أن الفريق ينتظره عمل طويل وشاق في قادم الأيام، وذلك من أجل استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهير النادي، والتي تظل الداعم الأول للنواخذة في الحل والترحال».

وقال: «من الصعب الحكم على أداء الأجانب الجدد من 3 مباريات هي حصيلة الفريق في الدوري حتى الآن، ولكن إدارة دبا برئاسة أحمد سعيد الظنحاني وبقية أعضاء مجلس الإدارة ينتظرون من كل اللاعبين تقديم كل ما لديهم من أجل مصلحة الفريق وجماهير النواخذة».

الجدير بالذكر أن دبا الفجيرة خاض ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى حقق الفوز على الذيد وسيتي بأربعة أهداف نظيفة في كل مباراة، مع تلقيه الهزيمة أمام يونايتد بنتيجة 1/2، ليحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط.

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