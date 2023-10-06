النمور يزيد أوجاع حتا ويلحق به الهزيمة الخامسة توالياً في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: كلباء – محمد فضل - تصوير- زيشان أحمد

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ضاعف كلباء من أوجاع حتا ملحقاً به الهزيمة الخامسة على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، وتمكن النمور من تحقيق الفوز بنتيجة 1/2 عن طريق السلوفيني اندرياس فومبيرجر والإيطالي دانيال بيسا «ركلة جزاء في الدقيقتين 22، 45+5، فيما سجل لحتا اللاعب أيمن رشوق من كرة مقصية في الدقيقة 58 ليصل كلباء برصيده إلى 7 نقاط متقدماً نحو المركز الخامس بشكل مؤقت فيما بقى الإعصار بلا رصيد من النقاط، وطرد حكم المباراة مدافع حتا فيرنون دي ماركو في آخر أنفاس المباراة.

منذ انطلاقة المباراة بسط كلباء سيطرته على أرضية الملعب طولاً وعرضاً مع تنوع هجمات النمور عن طريق العمق والأطراف وتتطاير الفرص تباعاً عن طريق البرازيلي لياندرو والإيراني مهدي قائدي، وبحلول الدقيقة 22 أرسل اللاعب دانيال بيسا كرة بالمقاس على رأس السلوفيني اندرياس فومبيرجر الذي صعد أعلى من الجميع ليقوم بتحويل الكرة بطريقة رائعة أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى الإعصار سالم خيري الذي وقف يناظر الكرة وهي تتهادى في الشباك، وفي آخر أنفاس الشوط الأول احتسب حكم المباراة سلطان عبد الرزاق ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو (الفار) إثر تدخل اللاعب الكسندر ميركل مدافع حتا ضد نجم الشوط الأول بيسا الذي تقدم لركلة الجزاء بنفسه محرزاً هدف النمور الثاني الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أنقذت عارضة حتا كرة لياندرو القوية والتي لم تجد من يتابعها في المرمى، وتمكن حتا من تقليص الفارق عن طريقة اللاعب أيمن رشوق عبر كرة مقصية عانقت شباك حارس كلباء عيسى الهوتي في الدقيقة 58. وفي الوقت بدل الضائع انفرد مهدي قائدي لاعب كلباء بحارس حتا والذي حرمه من تسجيل الهدف الثالث للنمور، وأكمل حتا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حكم اللقاء سلطان عبد الرزاق لمدافع حتا فيرنون دي ماركو بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 100 من عمر المباراة الذي انتهى بفوز كلباء على حتا.

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