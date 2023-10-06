البطائح يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية على حساب خورفكان ضمن منافسات اليوم الأول للجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: الشارقة - علي الظاهري

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عاد فريق البطائح إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على استاد خالد بن محمد في الشارقة ضمن منافسات اليوم الأول للجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، ليقفز «الراقي» إلى المركز الخامس مؤقتاً برصيد 7 نقاط فيما تجمد رصيد «النسور» عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

تقدم البطائح عن طريق ألفارو أوليفيرا في الدقيقة 41 من علامة جزاء بعد ارتكاب خليفة مبارك خطأً، وأدرك خورفكان التعادل سريعاً عن طريق البرازيلي لورنسي دو في الدقيقة 43، وأعاد محمد بن راشد فريقه البطائح إلى الواجهة بتسجيل هدف في الدقيقة 51 ليعزز أناتول بيتراند تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 64 بعد التحقق من صحة الهدف عن طريق تقنية الفيديو المساعد.

ويعتبر الانتصار الأول للبطائح على خورفكان في دوري المحترفين بعد فوز «النسور» في الموسم الماضي وتعادل بين الفريقين.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب أحمد خليل بعد أن دفع به المدرب ميريل رادوي في الشوط الثاني والذي سدد كرة قوية عبر ركلة حرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم قبل دقائق من صافرة نهاية اللقاء.

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