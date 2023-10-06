بني ياس والوحدة في ديربي تصحيح المسار الليلة

المصدر: متابعة: محمد فضل، محمد صادق، وعلي الظاهري

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تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، بثلاث مباريات، حيث يلتقي في الخامسة و20 دقيقة عصراً اتحاد كلباء العاشر (4 نقاط)، مع حتا الـ14 الأخير (بلا نقاط)، بإستاد اتحاد كلباء، ويحل خورفكان التاسع (4 نقاط) ضيفاً على البطائح الـ11 برصيد النقاط نفسها، ويلعب في الثامنة مساء بني ياس الثامن (4 نقاط)، مع الوحدة السادس (6 نقاط) بإستاد بني ياس.

بني ياس والوحدة

يستضيف بني ياس، فريق الوحدة، في ديربي تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات، بعدما فقد «السماوي» نقطتين على أرضه في الجولة الماضية بالتعادل أمام الإمارات، وخسر «العنابي» خارج ملعبه من شباب الأهلي.

ويبحث بني ياس عن فوزه الثاني هذا الموسم بعدما فاز على النصر في الجولة الثاني، ويدخل الفريق المباراة وسط صفوف مكتملة باستثناء شكوك حول مشاركة البرازيلي جواو فيكتور.

وأعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الانتصار، وقال: مباراة مهمة لنا، ومطالبون بالانتصار والمباراة صعبة، وبني ياس ليس بالفريق السهل، ولا نعاني من مشكلة خلق الفرص على مرمى المنافسين، وأعتقد أن الوحدة ليس في موقف سيئ.

وأكد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس على جاهزية فريقه، مشدداً على وجود رغبة كبيرة لدى اللاعبين في تحقيق الفوز، وأنها ستكون مباراة تنافسية أمام فريق قوي يملك عناصر جيدة للغاية.

البطائح وخورفكان

ويلتقي البطائح وضيفه خورفكان بإستاد خالد بن محمد، وتعتبر المباراة «ديربي» بوزن 6 نقاط بين «الراقي» الذي يتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر رغم الانطلاقة المميزة، فيما يسعى «النسور» صاحب المركز التاسع بذات الرصيد إلى العودة بنقاط ثمينة بعد الخروج بتعادل بطعم الفوز أمام الوصل في الجولة الماضية.

وكشف الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح أن الأجواء غير مثالية، ويشعر بحالة غير جيدة ذهنياً والضغط بسبب حديث بعض اللاعبين الذين لا يشاركون في المباريات في وقت يجب أن يكون فيه الجميع على يد واحدة.

كلباء وحتا

ويلعب اتحاد كلباء وحتا بشعار مغادرة منطقة الخطر، ويخوض «النمور» المباراة بنشوة الانتصار على عجمان بخماسية، وهو الفوز الأول للفريق في الدوري، وفي المقابل يسعى حتا إلى تحقيق الفوز الأول له في الموسم بعد 4 هزائم.

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