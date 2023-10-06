عادل شاكري: النصر ثاني الأندية دعماً للمنتخبات باللاعبين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد عادل شاكري عضو مجلس إدارة النصر لكرة القدم، مشرف الأكاديمية، أن العميد يعدّ ثاني أكثر الأندية دعماً للمنتخبات الوطنية لكرة القدم باللاعبين في مختلف الفئات العمرية والمنتخب الأولمبي، بواقع 19 لاعباً، من بينهم 4 لاعبين أساسيين في المنتخب الأولمبي: مايد الطنيجي، ومحمد عبدالرحمن، وعبدالله عباس، وعلي عبدالعزيز، وقال: تحققت هذه النتائج المتميزة على صعيد الأكاديمية بفضل جهود كبيرة وخطط وضعتها شركة النصر لكرة القدم لتطوير أساليب العمل وأداء الأكاديمية وجعلها واحدة من بين أفضل الأكاديميات على مستوى الدولة، نظراً لأهميتها في الارتقاء بأداء الفريق الأول والتعويل على أبناء النادي في المستقبل.

ويأتي شباب الأهلي في صدارة الأندية الأكثر دعماً لمنتخبات المراحل السنية ومنتخبي الشباب والأولمبي بـ22 لاعباً ثم النصر ثانياً (19) والجزيرة ثالثاً بـ18 لاعباً والوصل رابعاً (16) والشارقة خامساً (14) والوحدة سادساً (12) ثم باقي الأندية بأعداد متباينة.

وأوضح شاكري أن الهدف الأساسي لأكاديمية النصر دعم المنتخبات الوطنية بلاعبين متميزين وتصعيد لاعبين مؤهلين فنياً وبدنياً للعب في الفريق الأول، مشيراً إلى أن إبرام اتفاقية التعاون مع أكاديمية نادي بنفيكا يندرج ضمن هذا السياق لتعزيز العمل الاحترافي في قطاع الناشئين.

وكشف شاكري عن تعيين البرتغالي فرانشيسكو سلفيرا راموس، المدرب السابق لأبرز نجوم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو ولويس فيغو وبيرناردو سيلفا، لتولي منصب المدير الفني لأكاديمية النصر للإشراف على تنفيذ اتفاقية التعاون مع نادي بنفيكا التي تم توقيعها الأسبوع الماضي، ويضم الطاقم التدريبي العديد من نجوم الكرة البرتغالية إضافة إلى 6 مدربين ومدرب حراس مرمى يحملون جميعاً رخصة تدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وصرح شاكري أن اختيار التعاون مع أكاديمية بنفيكا لإحداث نقلة نوعية في قطاع الناشئين كان قراراً مدروساً بشكل جيد، فتعد أكاديمية بنفيكا من ضمن أفضل الأكاديميات الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، وهي من صنع نجومية «جواو فيليكس»، و«روبن دياش»، و«بيرناردو سيلفا»، وما زالت تقدم مواهب قادرة على جذب أنظار أكبر أندية العالم وهي من أهم المدارس الكروية لتكوين اللاعبين في أوروبا، مشيراً إلى أن مهمة فرانشيسكو سلفيرا راموس ومعاونيه تتمحور في الإشراف وإدارة الأكاديمية من الناحية الفنية بالطريقة نفسها التي تدار بها أكاديمية بنفيكا ومتابعة فرق المراحل السنية والشباب، وتطوير اللاعبين، وكذلك برامج العمل مع المدربين في جميع الفئات ومحللي الأداء أيضاً.

رؤية

ونوه عضو مجلس إدارة النصر إلى أن التعاقد مع نادي بنفيكا يترجم منهج ورؤية نادي النصر للمستقبل، وقال: النادي البرتغالي لديه مشروع قائم منذ سنوات، وهذا المشروع حقق نجاحات كبيرة على صعيد تكوين اللاعبين والكشف عن المواهب، أما التحدي الذي نواجهه فهو نقل تجربة بنفيكا إلى نادي النصر وأن نحافظ على استمرار هذا النجاح، لنحصل في النهاية على لاعبين ممتازين قادرين على انتزاع مكان لهم في الفريق الأول.

مفاوضات

وأكد شاكري أن الاتفاق مع بنفيكا جاء بعد سلسلة مفاوضات مع أندية أوروبية أخرى تشتهر بسمعة طيبة في تكوين اللاعبين الناشئين ومنها ناديان من البرتغال ونادٍ هولندي، ولكن الأنسب للنصر من النواحي الفنية والمالية كافة كان بنفيكا وخصوصاً أن الأندية البرتغالية من أكثر الأندية التي تملك منهجاً واضحاً ولديها لاعبون على مستوى عالٍ في أغلبية الأندية الأوروبية الكبيرة.

وصرّح شاكري أن الهدف الرئيس من الاتفاقية تغيير منظومة نادي النصر حتى تتطابق مع منظومة بنفيكا وليس العكس، مشيراً إلى أن التركيز في الفترة المقبلة على مراكز إعداد الموهوبين في مناطق مختلفة داخل دبي تشمل ند الشبا والبرشاء والورقاء وند الحمر، وقال: بعد أن نضم الناشئ، نقوم بتوزيعه على تلك المراكز بحسب الفئة العمرية والمنطقة التي ينتمي إليها، ونتابع حالته وقدرته على إحراز التطور، قبل أن نتخذ قراراً بنقله إلى المقر الرئيس لأكاديمية النصر وتعمل مراكز إعداد الموهوبين في تناغم، لنضمن أن منهج عمل أكاديمية النادي يسير بالشكل الصحيح، وحتى يتعرف الناشئ مبادئنا بصورة جيدة.

وأضاف: تضم أكاديمية النصر لاعبين من ثقافات وجنسيات مختلفة بواقع 25% من الأجانب و75% من اللاعبين المواطنين، وبعض هؤلاء اللاعبين تمت دعوتهم لتعزيز صفوف منتخبات بلدانهم الأصلية.

تحسين الجودة

وأكد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن التحدي الذي يواجهه اللاعبون الصاعدون الحصول على فرصة للعب في الفريق الأول في ظل الاعتماد حالياً على 6 لاعبين أجانب في أرض الملعب، مشيراً إلى أن الحل المثالي الترفيع في جودة اللاعبين وأن النصر سيركز في الفترة المقبلة على تحسين الجودة وليس الكمّ.

وأوضح شاكري أن النتائج الجيدة التي حققتها فرق تحت 16 و17 و19 عاماً في بطولة مجلس دبي الرياضي في بداية الموسم وتوقيع عقود احتراف مع 9 لاعبين من خريجي الأكاديمية يؤكدان المسار الصحيح الذي تسير عليه أكاديمية النصر، إضافة إلى اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول وهم حسين مهدي، وعلي عبدالعزيز، وعبدالعزيز داوود، وعبدالله عباس، ومحمد عبدالرحمن، وعلي بلال، وراشد عيسى.

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