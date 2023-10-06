الكشف عن شعار مونديال الشاطئية 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تستضيفها دبي في شهر فبراير المقبل، فيما تجرى قرعة البطولة اليوم في دبي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي جرى أمس في دبي بحضور عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد كرة القدم، مدير البطولة، وهايمي يارزا مدير بطولات «فيفا»، ويحيى المطروشي، وفهد الحوسني عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

وقال محمد بن هزام مدير البطولة: نحن سعداء لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية لعام 2024 في دبي، حيث تمثل البطولة اندماجاً فريداً بين الرياضة والثقافة والترفيه كما انها احتفال بلعبة جميلة في واحدة من أجمل بيئات العالم، شواطئ دبي الرائعة.

وقال هايمي يارزا، مدير بطولات «فيفا»: يُعد إطلاق الشعار علامة بارزة أخرى في الرحلة إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

وأضاف: أشكر اتحاد الكرة الإماراتي ومجلس دبي الرياضي على الجهود في تنظيم الحدث.

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