5000 لاعب في بطولة دبي لأكاديميات كرة القدم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم عن تفاصيل النسخة الجديدة من بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، الحدث الأكبر من نوعه في مجال استقطاب اللاعبين الموهوبين.

وتنطلق منافسات البطولة غداً بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية، الشريك التشغيلي للحدث، وشركة إنسبراتوس، مستضيف مباريات البطولة، ويشارك فيها أكثر من 5000 لاعب ولاعبة من 300 فريق ينتمون لـ65 أكاديمية حكومية وخاصة، وتقام منافساتها على ملاعب مدينة دبي الرياضية حتى 24 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي بمقر مجلس دبي الرياضي، أمس، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد بن هزام، أمين عام اتحاد الكرة، وخايمي يارزا، مدير البطولات في «فيفا»، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي، وأحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وباولو بينتو، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، ويان فان وينكل، المدير الفني لاتحاد الإمارات للكرة ، ومسؤولي ومدربي المراحل السنية بالأكاديميات الحكومية والخاصة، كما تحدث في المؤتمر منير الإمام، رئيس شركة دلتا الشريك التنظيمي للبطولة، ودانيل بيتروفاس، المدير التنفيذي لإنسبراتوس سبورتس ديستركت.

نجاح

وثمّن سعيد حارب المكاسب العديدة التي حققتها البطولة على مدار 7 سنوات، وقال: نعتز في مجلس دبي الرياضي بالنجاحات التي حققتها البطولة التي أطلقناها عام 2017 تحت اسم بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، وتواصل النمو والتطور واستقطاب المزيد من الفرق التي تمثل الأكاديميات العالمية جنباً إلى جنب مع فرقنا المحلية من الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة، هذه البطولة تترجم اهتمامنا بفئة الناشئين ولاعبي الأكاديميات في إطار نهج حكومة دبي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، سعادتنا كبيرة بالنمو الذي تشهده هذه البطولة، والذي يظهر بشكل واضح في الأرقام الخاصة بالنسخة الجديدة من البطولة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال الاستضافة والعمليات التشغيلية.

وأضاف: تمنح البطولة اللاعبين فرصة كبيرة للاحتكاك والتطور وصقل مواهبهم، حيث سيخوض اللاعبون 2000 مباراة، وهو عدد كبير، لكننا نراه ضرورياً لتحقيق التطور المنشود .

وقال محمد بن هزام: أشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية من خلال إطلاق المبادرات والبرامج وتنظيم البطولات التي تسهم في تطوير قطاع كرة القدم، ونحن نحرص على أن نقدم كل سبل الدعم لهذه البرامج، وهذه البطولة تخدم الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، وتعد فرصة ذهبية لاختيار المواهب التي تصب في مصلحة المنتخبات.

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