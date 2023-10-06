رحيمي وحمزة وشرودر الأفضل في سبتمبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت رابطة المحترفين، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، لشهر سبتمبر 2023، في دوري أدنوك للمحترفين، وهم سفيان رحيمي، لاعب العين في فئة أفضل لاعب، متفوقاً على كل من أليخاندرو بوزويلو ونيسكينز كيبانو لاعبي الجزيرة، وفيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، وحسن حمزة، حارس شباب الأهلي والذي تفوق على كل من فهد محمد حارس بني ياس وسهيل عبدالله حارس الإمارات.

ونال ألفريد شرودر، مدرب العين جائزة أفضل مدرب بعد منافسة مع كل من فرانك دي بور مدرب الجزيرة، وماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي.

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