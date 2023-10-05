دوايت يورك: جاهز للتدريب في الإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد دوايت يورك نجم وهداف مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أنه منفتح على خوض تجربة تدريبية جديدة، والعمل في الإمارات، منذ عودته للإقامة الدائمة في دبي، مشيراً إلى أنه متابع جيد للكرة الإماراتية ودوري أدنوك للمحترفين.

وقال أسطورة ترينداد وتوباغو السابق في تصريحات صحفية على هامش منتدى صناعة الرياضة 2023 الذي اختتم فعالياته في أبوظبي، أمس: «دبي بيتي الآن وأقيم فيها منذ عام 2018، خضت تجربة تدريبية لمدة عام في أستراليا كمدرب، وحققت نجاحات مع فريق ماكارثر والفوز بكأس أستراليا الموسم الماضي في أول تجربة لي في عالم التدريب، أعتقد أنه حان الوقت لتجربة جديدة خاصة هنا في الإمارات، لم أتلق عروضاً رسمية، ولكني أشعر بأني قادر على تحقيق نجاحات بفلسفتي التدريبية، ولدي رؤية واضحة عما أريد فعله».

وأضاف: «أتابع دوري المحترفين جيداً، وأشاهد مباريات العديد من الأندية باستمرار، وأعرف جميع فرق الدوري الإماراتي واللاعبين بفضل السنوات التي قضيتها هنا، ومتفاجئ بالحضور والشغف الجماهيري بكرة القدم، فالناس هنا في الإمارات تعشق كرة القدم».

وعن رأيه في المستوى الفني والمنافسة بعد مرور 4 جولات على انطلاقة دوري أنوك للمحترفين، أوضح: «العين وشباب الأهلي أظهرا قدرات جيدة للغاية، والجزيرة كذلك يقدم مستويات طيبة، وتابعت مباريات فريق الإمارات والنجم الإسباني أندريس انييستا، أعتقد أن المستوى متقارب بين أكثر من فريق خاصة في 6 أو 7 مراكز في جدول الترتيب، ربما ناد أو اثنان هما الاستثناء، لا يوجد فوارق كبيرة، والمنافسة على اللقب ستكون قوية هذا الموسم».

وأشار يورك إلى أن المنتخب الوطني الإماراتي يحتاج إلى العودة للمشاركة في كأس العالم، أو تحقيق لقب بطولة كبيرة من أجل إعادة الثقة في «الأبيض»، حيث لم تتأهل الإمارات إلى المونديال منذ عام 1990، مضيفاً: «التأهل لكأس العالم سيكون مهماً وإيجابياً للغاية لتطور الكرة الإماراتية، ولإعادة تعريف العالم بأن الإمارات واحدة من الدول الجيدة في اللعبة، خصوصاً وأن كرة القدم هي اللعبة رقم 1 في الإمارات، وهذا الأمر سيساعد اللاعبين كثيراً، ويسهم في الارتقاء بالمستوى الفني مثلما حدث مع الكرة السعودية التي حققت خطوات إيجابية مؤخراً.

وشدد يورك على أن ما حدث من انهيار لتجربة الصين التي اجتذبت نجوماً في سنوات سابقة لن يتكرر في الدوري السعودي، لأن السعودية تمتلك خطة واستراتيجية واضحة بعكس الصين التي لم يكن لديها خطة من تعاقداتها من نجوم الكرة، وقال: «السعودية تعلمت من تجربة الصين ولن يقعوا في نفس الأخطاء من وجهة نظري، والتجربة ستبقى لسنوات طويلة من وجهة نظري، لأنها تقوم بعمل مذهل، والدوري السعودي سيكون من أقوى الدوريات في العالم لمدة لن تقل عن 10 سنوات، كما سينعكس ذلك إيجابياً على الكرة في المنطقة ككل».

وأثنى يورك على منتدى صناعة الرياضة 2023 في أبوظبي، مؤكداً أنه يسهم في الارتقاء بمفهوم الرياضة ويعزز من قاعدة الممارسين من كافة شرائح المجتمع خاصة الأطفال.

وتحدث نجم مانشستر يونايتد السابق عن تجربته مع أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لـ«الشياطين الحمر»، مشيراً إلى أن صفات القيادة أبرز ما تعلمه من مدربه السابق.

وأكد يورك أن التكنولوجيا وتقنية الفيديو لم تمنع الأخطاء بصورة كاملة في كرة القدم، وقال تعليقاً على الجدل بسبب إلغاء هدف صحيح لفريق ليفربول في مباراة توتنهام الأخيرة، وإمكانية إعادة المباراة: تقنية الفيديو تقوم بعملها ولكن الأفراد هم من يخطئون، ورغم التكنولوجيا استمرت الأخطاء، لا أعتقد أنه سيتم إعادة المباراة، الأشخاص المسؤولون عن تقنية الفيديو وحكم المباراة وقعوا في خطأ فادح، وهذا الأمر يتكرر حتى مع وجود «الفار».

واختتم منتدى صناعة الرياضة 2023 الذي أقيم في العاصمة أبوظبي على مدار يومين أعماله، أمس، حيث ركزت جلسات اليوم الثاني على الرياضة المجتمعية وأفضل الممارسات والتجارب لتعزيز مفهوم الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي.

واستعرضت شيماء الحسيني، الرئيس التنفيذي لاتحاد الرياضة للجميع بالمملكة العربية السعودية، المساعي والجهود الحثيثة من أجل تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، خاصة فئة الشباب التي تمثل 75% من سكان المملكة، مشيرة إلى أن نسبة 48% من السكان من ممارسي الألعاب الإلكترونية، لافتة إلى سعي اتحاد الرياضة للجميع لرفع نسبة ممارسي الرياضة من 30% إلى 40% لأفراد المجتمع.

كما أكدت الدكتور عائشة الظاهري، رئيس قسم تعزيز الصحة بمركز أبوظبي للصحة العامة، على أهمية زيادة النشاط المجتمعي الرياضي، وأن الرياضة الوسيلة الأمثل لاتباع نمط حياة نشط وصحي.

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