سلطان النعيمي: فخورون باستضافة «سوبر الصالات» في عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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عبر اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، عن سعادته وفخره باستضافة نهائي كأس السوبر لكرة قدم الصالات في صالة نادي شرطة عجمان للرياضة والرماية، مشيداً بمبادرة مجلس الشارقة الرياضي بإقامة الحدث للمرة الأولى في عجمان، وقال: النهائي كان قوياً استمتع به الجميع داخل الملعب ومن خلف الشاشات، وتمنى تكوين فريق للعبة لشرطة عجمان في المستقبل القريب، وأكد أن تنظيم الحدث في نادي شرطة عجمان للرياضة والرماية نبع من الدور المجتمعي لشرطة عجمان وتبادل التعاون مع الرياضيين كافة، وقال: إن النادي يفتح أبوابه لجميع الأنشطة الرياضية ضمن الرسالة التي يؤديها.

وكان اللواء الشيخ سلطان النعيمي، توج فريق البطائح بكأس السوبر لكرة قدم الصالات هذا الموسم بعد فوزه على خورفكان بركلات الترجيح بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الملك جاني نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وإبراهيم حسن النمر نائب رئيس لجنة كرة الصالات وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى جانب ممثلي إدارتي الفريقين برئاسة حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس نادي البطائح والأب الروحي لفريق الصالات، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي، واللقب هو الثاني للبطائح خلال 10 أيام فقط، حيث توج قبلها بأول ألقاب الموسم «كأس الاتحاد» للعبة.

شكر

وتقدم عبد الملك جاني بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة عجمان ونادي الشرطة للرياضة والرماية على حسن التنظيم، وقال: يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، على حضوره وتشريفه مباراة كأس سوبر الإمارات لكرة الصالات، وأقولها بكل أمانة شكراً من القلب لأسرة نادي الشرطة والرماية في عجمان هذه التحفة الرياضية التي تضم العديد من المنشآت الرياضية الجميلة والمميزة، نشكرهم على ما قدموه من دعم لوجستي وإمكانات كونهم سخروا كافة إمكانات النادي والصالة الرياضية لإنجاح سوبر الإمارات لكرة الصالات، ونجحوا بامتياز في إخراجه بالصورة التي شاهدها وأشاد بها الجميع.

وأضاف جاني: أشكر عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي باسم اللجنة وكافة أبناء اللعبة على حضوره ومشاركته أفراح اللجنة التنفيذية في مباراة كأس السوبر التي كانت روعة وقمة في كل شيء، أما عن المستوى الفني فقد كانت مباراة عالية تكتيكياً وتكنيكياً، وتساوت فيها الكفة في الفرص والأهداف، وتقاسم الفريقان كل شيء في الأشواط الأربعة، وفي النهاية تم الحسم من نقطة الجزاء التي رجحت كفة البطائح الذي يستحق التهنئة، وأيضاً خورفكان يستحق التهنئة والتحية على ما قدمه من مستوى فني وكان منافساً قوياً.

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