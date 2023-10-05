ميلوش: الوصل فريق كبير ولا بد من ردة فعل أمام عجمان

المصدر: دبي-علي شدهان

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كشف الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، النقاب عن أنه تحدث مع لاعبيه عن ضرورة إظهار ردة فعل إيجابية في المباريات القادمة، ومنها مباراة ضيفهم عجمان السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، لافتا إلى أن هذا ما اعتادت على فعله الفرق الكبيرة، والوصل فريق كبير، ولا بد من أن يعمل على إظهار ردة فعل كبيرة.

وأضاف ميلوش قائلا: لست راض عن ما قدمه الوصل في مباراة خورفكان في الجولة الرابعة من الدوري، بدأنا تلك المباراة بصورة رائعة، لكن انهيناها بطريقة غير جيدة، لذا، نتفهم حزن جماهير الوصل التي تساندنا منذ بداية الموسم بشغف وحماس كبيرين.

وأشار ميلوش إلى أن المباراة أمام عجمان لن تكون سهلة، رغم بدايته غير الجيدة في البطولة، منوها إلى أن المنافس لديه مجموعة من اللاعبين المميزين، متوقعا أن يخوض عجمان المباراة بشكل مختلف في ضوء تغيير مدربه مؤخرا.

ودعا ميلوش، فريق الوصل إلى تقديم أفضل ما يملك خلال المباراة، وجعل جماهيره، فخورة بفريقها، مبديا ثقته العالية في مقدرة الوصل على تحقيق أهدافه في المباراة.

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