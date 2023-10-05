علي صالح: عازمون على التعويض ونعتذر لجماهير الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

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لفت الدولي علي صالح، لاعب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن جميع لاعبي الوصل لديهم عزم كبير على التعويض في مباراة السبت أمام ضيفهم عجمان في الجولة الخامسة من دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، بعد التعثر في لقاء خورفكان في الجولة الرابعة من البطولة، مقدما الاعتذار لجماهير الوصل عن النتيجة غير المرضية لطموحات عموم الوصلاوية في المباراة الماضية.

وشدد صالح على أن لدى جميع لاعبي الوصل الرغبة الحقيقية لتعويض ما فاتهم في مباراة خورفكان، مشيرا إلى ضرورة عودة الوصل القوية لاستكمال انطلاقته المميزة في بداية الموسم.

وأشار علي صالح إلى أن فريق الوصل يدرك صعوبة مباراته أمام عجمان، مبديا ثقته العالية بمستوى استعدادات فريقه لخوض المباراة، وتقديم أداء أفضل لتحقيق الهدف المنشود، وهو حصد النقاط الثلاث للمباراة.

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