الشنقيطي يطمئن على هيكل في المستشفى

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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قام طلال الشنقيطي رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، بزيارة عبد العزيز هيكل مدافع الفريق الأول للكرة، في المستشفى بعد إجرائه جراحة لعلاج الإصابة التي تعرض لها في مباراة شباب الأهلي والوحدة في دوري المحترفين تحت 21 سنة.

ويتوقع غياب هيكل لمدة أسبوعين عن الملاعب، بعدما تعرض للإصابة بكسر في أصبع اليد بعد سقوطه خلال مباراة شباب الأهلي والوحدة، في استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، والتي جرت السبت الماضي، وانتهت بالتعادل 2 ـ 2، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين تحت 21 سنة. وتجدر الإشارة إلى أنه رافق الشنقيطي في الزيارة، محمد أحمد حمدون مدير فريق شباب الأهلي، ولاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي، وليد عباس، عبد الله النقبي، وحارس المرمى عادل أبو بكر.

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