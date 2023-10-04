برباعية.. العين ينفرد بصدارة «الآسيوية»

المصدر: (العين- طلحة عبدالله)

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انفرد العين بصدارة المجموعة الأولى، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه الكبير على ضيفه أهال التركمانستاني 4 - 2 مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسخته الثانية والأربعين.

سجل للعين كل من أريك في الدقيقة 4، وسفيان رحيمي في الدقيقة 32، ولابا كودجو، في الدقيقة 41، وكوامي، في الدقيقة 70 بينما سجل هدفي الضيوف تاغييف، في الدقيقة 58، وميريدوف، 85، في الدقيقة وبهذا الفوز اقترب ممثل الإمارات من الصعود للمرحلة التالية من المسابقة القارية البارزة.

سيطرة

وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة لم يجد الفريق البنفسجي، صعوبة تذكر في السيطرة على مجريات اللعب منذ البداية، بالمقابل بدا فريق أهال متراجعا في مواجهة الضغط الهجومي المتصل للعين وسيطرته على منطقة المناورة واعتمد على الهجمات المرتدة بلا أية خطورة تذكر على مرمى العين باستثناء تسديدة يتيمة في نهاية الشوط الأول تصدى لها الحارس الدولي خالد عيسى، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بثلاثية نظيفة وسيطرة مطلقة على مجريات اللعب.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني كثيراً عما كانت عليه في الشوط الأول، ويقع يحيى نادر، في خطأ بتمريره الكرة داخل المنطقة ليجدها المهاجم التركمانستاني في مواجهة المرمى ويسجل هدفاً لفريقه، بعد ولوج هدفي مرماه بدا العين متراجعاً بطريقة غير مبررة قبل أن يسجل هدفه الرابع. بحلول الدقيقة 85 سجل أهل التركمانستاني هدفاً ثانياً مستفيداً من كرة ارتدت من الحارس خالد عيسى، لتصبح النتيجة 4-2 لصالح العين.

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