بينتو يعلن قائمة الكويت لمواجهة «الأبيض»

المصدر: (الكويت - أحمد عبداللطيف)

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حدد الجهازان الفني والإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي بينتو، السبت المقبل، موعداً لإعلان قائمة الأزرق لمعسكر دبي المقرر له الفترة من 9 حتى 17 أكتوبر الجاري.

وتتخلله مواجهتا الإمارات وسوريا استعداداً لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إذ سيمنح المدرب جميع اللاعبين فرصة عقب انتهاء الجولة الرابعة لدوري زين، إضافة إلى الاطمئنان على جميع اللاعبين، وخاصة أن اختيارات اللاعبين متسعة هذه المرة لعدم وجود ارتباط رسمي للاعبي المنتخب الأولمبي، وستكون مباراة الأبيض الاماراتي فرصة أمام اللاعبين لتقديم أداء جيد وتسهم في رفع مستواهم الفني والبدني.

وفي السياق نفسه بدأ الجهاز الإداري تجميع معلومات عن منتخب الهند قبل المواجهة التي ستجمعهما في 16 نوفمبر المقبل في استاد الصداقة والسلام في نادي كاظمة وخاصة أن الأزرق التقى نظيرة الهندي في منافسات بطولة جنوبي آسيا مرتين في المجموعة الأولى ونهائي البطولة.

على جانب آخر، أغلق الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الكويتي، ملف المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي بعد التعادل السلبي أمام النجمة اللبناني في الجولة الثانية للمجموعة وعلى الرغم من الحفاظ على الصدارة برصيد 4 نقاط ولكن طالب المدرب الألماني توماس برداريتش، اللاعبين بضرورة نسيان نتيجة النجمة.

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