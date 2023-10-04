كوزمين: المنافسة الآسيوية اشتعلت بعد فوز الشارقة وناساف

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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توقع الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لفريق الشارقة، منافسة قوية وأكثر إثارة في المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا بعد فوز فريقه على الفيصلي الأردني 1 - 0، وناساف الأوزبكي على السد القطري 3 - 1،.

وقال إن الفوز كان صعباً على الفيصلي، لأن فريقه أهدر فرصاً عدة، مشيراً إلى أن خروج الشارقة بشباكه نظيفة يعود في الأساس إلى غياب الأخطاء الفردية التي نتج عنها أهداف عدة في الدوري.

وأوضح كوزمين تفصيلاً: «كانت مباراة صعبة مع الفيصلي كما توقعنا، وهو يضم لاعبين أصحاب بنية جسمانية قوية وطوال القامة ودفاعه قوي».

هجوم

وتحدث عن خط هجوم فريقه قائلاً: «ماريجا وفراس بالعربي وكايو لعبوا أول مباراة كثلاثي هجومي أمام العين، وأمام الفيصلي أضفنا لهم عثمان كمارا فأصبح هذا الرباعي يلعب لأول مرة، وفي الجزء الأخير دخل تيجالي، وما أريد أن أصل إليه أنه أحياناً تلعب لأجل إيجاد حلول لمباراة، ولكن لم نجد الزمن الكافي للانسجام والتناغم، وهذه المجموعة الهجومية تحتاج إلى وقت كاف كي ينسجم الجدد مع القدامى».

وقال عن المجموعة الثانية التي تصدرها ناساف: «فوز ناساف على السد القطري وتصدره بـ 6 نقاط جعل التنافس أقوى وأكثر إثارة وسيتواصل حتى النهاية، وحظوظ الأندية الأربعة في المجموعة لا تزال قائمة، والجولات التالية ستكون المنافسة فيها أقوى، بعد فوزنا وفوز ناساف، خاصة وأننا نلتقي في الجولة الثالثة 23 الجاري، مع ناساف على أرضنا ووسط جمهورنا».

أمل

في المقابل، أكد التونسي وسيم المعلى المدرب العام للفيصلي، أن فريقه كان قريباً من التعادل مع الشارقة، مشيراً إلى أن الخسارة لا تعني فقدان الأمل في التأهل إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية.

وأوضح أن الشارقة قدم مباراة قوية لأنه يمتلك خط هجوم جيداً، مؤكداً أن الفيصلي جاء إلى الإمارات، واضعاً نصب عينيه تعويض خسارته الأولى، إلا أنه أكد أن الفيصلي لا يزال لديه الأمل في التعويض خلال الجولات التالية.

منافس

من جانبه، أكد موسى ماريجا، صاحب هدف المباراة الوحيد، الذي اختير أفضل لاعب في مباراة الشارقة والفيصلي الأردني، أن فريقه قادر على تخطي دور المجموعات، والوصول إلى المرحلة الإقصائية.

وأعرب ماريجا عن سعادته بالمساهمة في فوز فريقه، والخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الفيصلي ووصفه بـ«الفريق القوي»، مشيراً إلى أن الشارقة يتعامل مع مبارياته خطوة بخطوة.

وأوضح أن ملف مباراة الفيصلي أغلق بنهاية المباراة، ويبدأ الشارقة على الفور، التفكير في مباراته المقبلة أمام مضيفه الإمارات الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

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