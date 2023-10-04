الإسباني بوزيلو يضع بصمته مبكراً مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضع الإسباني اليخاندرو بوزيلو لاعب الجزيرة بصمته مبكراً مع الفريق، وأكد أنه صفقة رابحة وناجحة، من خلال مشاركاته الإيجابية في المباريات السابقة التي قدم خلالها مستوى متميزاً، وكان من أبرز نجوم الفريق وأكثرهم تأثيراً في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في بطولة الدوري التي يمتلك فيها «فخر أبوظبي» 9 نقاط من 4 جولات بالمركز الرابع.

وتعاقد الجزيرة مع اليخاندرو في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الأخير قادماً من كونيا سبور التركي، بعد مسيرة حافلة شملت أندية ودوريات مختلفة مع ريال بيتيس ورايو فاليكانو الإسبانيين، سوانزي سيتي الانجليزي، جينك البلجيكي، تورنتو الكندي، إنتر ميامي الأمريكي، ليكون الدوري الإماراتي المحطة السابعة في مشواره الكروي الحافل، والجزيرة ثامن نادي يدافع عن قميصه.

ثقة

ونجح بوزيلو في إقناع مدربه الهولندي بقدراته الفنية والذي منحه الثقة ومقعداً أساسياً ضمن عناصر التشكيلة منذ المباراة الأولى في الموسم أمام النصر، ليحافظ على تواجده الأساسي مقدماً نفسه بشكل جيد للجماهير، ليؤكد أنه من أبرز صفقات الأجانب في الموسم الحالي وسط أندية دورينا.

وخلال مباريات الدوري الأربع السابقة، تألق النجم الإسباني صاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب، وأحرز هدفين في شباك النصر والبطائح، وتميز بالحركة النشطة في وسط الملعب وخط المقدمة إضافة إلى أداء بعض المهام الدفاعية عند فقدان الكرة.

وتميز اليخاندرو مع موهبته العالية في التحكم بالكرة والمراوغة وقوة التسديد بالروح القتالية العالية، حيث ظل يؤدي بحماس كبير، الشيء الذي رفع أسهمه وسط الجماهير وجعل منه لاعباً مهماً ومؤثراً في تشكيلة الجزيرة التي تشهد منافسة قوية بين مجموعة كبيرة من العناصر المتميزة.

تألق

وأكد النجم الإسباني، أن أسلوب الجزيرة في الاستحواذ واللعب الهجومي ساعده على التألق لأنه يتناسب مع قدراته، وأضاف: أيضاً فلسفة المدرب في التدريبات وطريقته تساعدني دائماً على تقديم الإضافة المطلوبة وتنفيذ المهام على الوجه الأكمل.

وأظهر اليخاندرو بوزيلو ثقة كبيرة في فريقه وقال إنه متفائل بتحقيقه للعديد من النتائج الإيجابية، والمنافسة بقوة على بطولات الموسم الحالي قياساً بالرغبة التي تسيطر على زملائه والإمكانات الفردية والجماعية التي يتمتع بها «فخر أبوظبي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز