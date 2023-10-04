الاستحواذ لا يصنع الانتصارات دائماً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يتصدر فريق الجزيرة قائمة أعلى الفرق استحواذاً على الكرة خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم بنسبة %64، ومع هذا لا يعتلي الفريق قمة جدول ترتيب الدوري، إذ يوجد الفريق في المركز الرابع برصيد 9 نقاط من 4 جولات، بفارق 3 نقاط عن العين المتصدر لترتيب الدوري.

لكنه يحتل المركز الثاني في قائمة الأعلى استحواذاً بنسبة 59 %، ومعه بالنسبة نفسها، الوصل صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، بينما يحتل شباب الأهلي المركز السادس في القائمة بنسبة %51، رغم تنافسه القوى على قمة ترتيب الدوري، ووجوده في الوصافة حالياً، بفارق الأهداف عن العين.

سيطرة

وتشير قائمة الأندية الأعلى استحواذاً في دوري أدنوك للمحترفين، أن التفوق في السيطرة على المباريات، لا يعني الانتصارات النتائج الجيدة، أو احتلال مراكز متقدمة في جدول الترتيب، وعلى سبيل المثال، يمتلك حتا نسبة استحواذ %46، ويحتل المركز التاسع في القائمة، إلا أنه يحتل المركز 14 الأخير في جدول الترتيب، دون أي نقاط، وبعد تلقيه 8 أهداف وتسجيله هدفاً وحيداً في 4 مباريات.

بينما يتساوى اتحاد كلباء والإمارات بنسبة 41 % في الاستحواذ، ويحتلان المركزين 13 و14 الأخيرين في القائمة، ولكنهما يوجدان في المركزين العاشر والسابع بالترتيب في جدول الدوري.

وتلك الظاهرة ليست قاصرة على الدوري الإماراتي فقط، بل تمتد إلى عدد من الدوريات الكبرى، ومنها الدوري الإيطالي، والذي يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيبه برصيد 18 نقطة من 7 جولات، إلا أنه يأتي ثانياً في قائمة الاستحواذ بنسبة 54.8 %.

بينما يتصدر نابولي القائمة بنسبة استحواذ 59.8 %، لكنه يوجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، والأمر نفسه ينطبق على الدوري الإسباني، والذي يتصدر جدول ترتيبه ريال مدريد برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة، إلا أن برشلونة الأعلى استحواذاً بنسبة 68.75 %، بينما بلغت نسبة استحواذ الريال 57 %.

صدارة

وكذلك الحال في الدوري الألماني، والذي يتصدره بايرن ليفركوزون برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، إلا أنه ليس الأعلى استحواذاً، إذ يصل نسبة سيطرته على المباريات 58.9 %، ما يضعه في المركز الثاني في قائمة الأعلى استحواذاً.

والتي يتصدرها بايرن ميونيخ بنسبة 62.5 %، بينما يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وقائمة الأعلى نسبة استحواذ، وتبلغ 60.8 %، وجمع 18 نقطة من 7 مباريات، وحقق الفوز في 6 مواجهات منها، وخسر مباراة واحدة، وسجل 17 هدفاً، وتلقت شباكه 5 أهداف.

نتائج

وأوضح فارس جمعان لاعب الجزيرة السابق، أن الكرة الحديثة تعتمد على الاستحواذ، وعلى بناء الهجمة من حارس المرمى، ولكن هناك الاستحواذ لا يكون ناجحاً إلا بالانتصارات، مشيراً إلى أن كرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج، ولا يفيد السيطرة على المباراة شيئاً، إذا لم تخرج منها بنتيجة إيجابية، والوصول إلى الاستحواذ الإيجابي، يتطلب مقومات عديدة.

وأبرزها أن يتم بناء اللاعب منذ صغر عمره على طريقة اللعب المعتمدة على فرض السيطرة على الكرة خلال المباريات، وعدم فقدها بسهولة، والأداء الجماعي، دفاعاً وهجوماً، مع التركيز على اللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمة.

مجهود

وأضاف فارس جمعان: «الكرة الهولندية من أشهر المدارس المعتمدة على الاستحواذ، ولذا، كان طبيعياً أن نرى الجزيرة والعين في قائمة الأعلى استحواذاً بين أندية دوري أدنوك، وكلاهما يقودهما مدرب من هولندا، بينما نجد أندية أخرى لا تفضل الاستحواذ، وتعتمد على طريق أداء تضمن لها في المقام الأول، حماية مرماها من الأهداف.

والبحث عن فرص للتسجيل والفوز، وهو ما يتبعه شباب الأهلي في آخر 5 مواسم تقريباً، وعموماً، الاستحواذ الإيجابي لا يأتي بين يوم وليلة، ولكنه ثمرة عمل ومجهود كبير، يبدأ من مراحل عمرية مبكرة للاعبين، ويعتمد تطبيقه في أرض الملعب، على مجموعة متفاهمة من اللاعبين المميزين، ويقودهم مدرب ناجح وقادر على خلق توليفة من اللاعبين، تستطيع فرض سيطرتها بالأداء الجماعي على مجريات المباريات».

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