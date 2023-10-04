سهيل المطوع: عانيت كثيراً من أجل اللعب مع «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سهيل المطوع «24 عاماً»، حارس مرمى الصقور، أنه عانى كثيراً من أجل المشاركة أساسياً والتألق، موضحاً أن ذلك وضع طبيعي لكل لاعب يمتلك الدافع والطموح، ويثق في قدراته، ولديه أهداف يسعى إلى تحقيقها.

وكشف المطوع، الذي برز بشكل لافت في المباراتين السابقتين بالدوري، أن معاناته كانت في التدريبات ببذل أقصى جهد مع الوصل، واجتهاده لإكمال صفقة إعارته إلى نادي الإمارات، حتى يحظى بالفرصة التي لم تتوفر له مع «الإمبراطور» وأضاف: ليس سهلاً الوجود على دكة البدلاء.

لذلك كنت أبذل كل جهدي باستمرار حتى أتطور، وأصل للمشاركة بين الخشبات الثلاث، خاصة أنني كنت أساسياً مع المنتخب الأولمبي، قاتلت كثيراً، حتى وجدت الفرصة حالياً، وكل هدفي أن أواصل التألق، وأن أعود إلى الوصل، الذي يربطني به عقد حتى 2027، أكثر قوة وحارساً أساسياً.

طموح

وأشار سهيل المطوع إلى أن طموحه يتخطى المشاركة مع الفرق، إلى بلوغ المنتخب الوطني، وأن يكون الحارس الأول لـ«الأبيض» في الوقت القريب، وقال: كل لاعب شاب يمتلك طموح الدفاع عن قميص المنتخب، وهذه أمنية لم تفارقني، خاصة بعد أن تألق، حسب قوله، في وقت سابق مع المنتخب الأولمبي.

وأكد حارس الصقور أن فريقه الذي جمع 5 نقاط في الجولات السابقة بالدوري، قادر على مواصلة النتائج الإيجابية، وتحقيق هدف البقاء في الدوري، وأضاف: الفريق به مجموعة جيدة من اللاعبين، يبذلون كل طاقتهم في التدريبات لأجل النادي، وإثبات وجودهم الشخصي، وأيضاً الجهاز الفني يقوم بعمله على أكمل وجه.

وكذلك إدارة النادي التي تدعم اللاعبين في لحظات الخسارة والحزن، أكثر من الفوز والفرح، وتسعى باستمرار إلى تهيئة الأجواء، حتى يكون الفريق في كامل جاهزيته، ويحقق النتائج الإيجابية، الأجواء بشكل عام داخل نادي الإمارات جيدة للغاية، وتساعد على العطاء، وتحقيق الأهداف المرسومة من قبل الإدارة والجهاز الفني، وبدعم الجماهير، فإن الفريق قادر بإذن الله على تحقيق أفضل النتائج.

صفقة إنييستا

وثمّن سهيل المطوع وجود أندريس إنييستا ضمن صفوف «الصقور»، وقال: التعاقد معه كان صفقة ناجحة، حتى قبل أن يبدأ مشاركاته في الملعب، مبيناً أن وجود إنييستا معهم في أرضية الملعب، يمنح كل لاعب دافعاً وطاقة إيجابية.

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