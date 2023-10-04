الدقائق الأخيرة في منافسات«الهواة» تحبس الأنفاس

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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حبست الدقائق الأخيرة والحاسمة أنفاس جماهير دوري الدرجة الأولى «الهواة»، وتلاعبت بالأعصاب، بعد أن سيطرت حالة من القلق والترقب وسط أنصار أندية العروبة والظفرة والعربي، وهي الأندية التي تأتي في مقدم الترتيب، إذ يتصدر العروبة المسابقة دون هزيمة أو تعادل، بعد أن جمع 12 نقطة، حاصداً العلامة الكاملة من أربع مباريات.

وكان العروبة في طريقه لفقدان نقاط الديربي المثير أمام الفجيرة، الذي تقدم بهدف حتى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، لينتفض لاعبو العروبة، ويتمكنوا من تسجيل هدفين سريعين، الأول جاء في الدقيقة 90، والثاني في الوقت بدل الضائع، وتحديداً عند الدقيقة 90 + 6، عبر السنغالي محمد ديوب.

والذي حل بديلاً أثناء المباراة، ليقود الهدف فريق العروبة لتعزيز الصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وهو العربي، الذي فشل في الحفاظ على تقدمه بثلاثية أمام الجزيرة الحمراء، الذي استفاد هو الآخر من الوقت المستقطع، لينجح في تقليص الفارق، وإدراك التعادل عبر لاعبه براين.

والذي جاء في الدقيقة 90 + 5، ليخسر العربي نقطتين كان في أشد الحاجة لهما، وينقاد للتعادل الثاني على التوالي في المسابقة، لكنه ظل محتفظاً بمركز الوصافة، بفارق الأهداف عن الظفرة والتعاون، الفائز على الرمس في ديربي رأس الخيمة.

هدف غالٍ

وعلى أرضية ملعبه، تمكن الظفرة من خطف ثلاث نقاط مهمة أمام دبا الحصن، بعد أن كانت المباراة في طريقها إلى التعادل الإيجابي بهدف، أدرك لاعب الظفرة بي جولي هدف الفوز في الوقت الضائع 90 + 4، ليكسب فريق المدرب الدكتور عبدالله مسفر ثلاث نقاط مهمة، رفعت رصيد الفريق إلى 8 نقاط.

مفاجأة الأسبوع

وكانت أبرز مفاجآت الأسبوع الرابع، هي هزيمة النواخذة أمام فريق يونايتد إف سي الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الثانية، والذي تمكن من حسم المباراة في أول نصف ساعة بهدفين مقابل هدف، ليحافظ بعد ذلك على تقدمه، على الرغم من المحاولات المستمرة للنواخذة في إدراك التعادل، لكن النقاط الثلاث ذهبت لفريق يونايتد، ليحتل الفريق المركز السادس برصيد 7 نقاط، مناصفة مع مسافي، الذي تمكن من تحقيق الفوز الثاني على التوالي، ليتفوق الفريقان على دبا الفجيرة السابع برصيد 6 نقاط، ودبا الحصن الثامن، الذي يملك نفس الرصيد.

مراكز

وفي بقية المراكز، يأتي كل من الجزيرة الحمراء ومصفوت في المركزين التاسع والعاشر، ولكل منهم 5 نقاط، ثم الفجيرة وسيتي برصيد 4 نقاط، يليه في الترتيب الرمس والحمرية برصيد 3 نقاط، في المركزين الثالث عشر والرابع عشر، فيما يمتلك غلف يونايتد والذيد نقطة وحيدة، وفي المركز السابع عشر الأخير، يأتي فريق غلف إف سي بلا رصيد من النقاط، بعد تلقيه الهزيمة الرابعة توالياً.

بطاقة

شهدت الجولة الرابعة تسجيل 25 هدفاً، وأشهر حكام المباريات الثماني 32 بطاقة صفراء وحمراوين، ويتربع على صدارة الهدافين نجم العربي جونيور، برصيد 4 أهداف، يليه خمسة لاعبين برصيد 3 أهداف، وهم حمد محمد «العربي»، ثم ثنائي الظفرة افوبي وفارياس، ودانيال لاعب العروبة، وبراين نجم هجوم الجزيرة الحمراء.

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