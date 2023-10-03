مانشستر سيتي يستعرض كؤوس "الثلاثية التاريخية" أمام جماهيره في الإمارات ولقاء نجم الفريق جوليون ليسكوت

المصدر: وام

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إتاحة الفرصة لجماهيره في الإمارات للاطلاع على كؤوس "الثلاثية التاريخية"، التي حققها الموسم الماضي، ولقاء نجم الفريق جوليون ليسكوت، خلال فعالية تستضيفها أبو ظبي من 5 إلى 8 أكتوبر الجاري.

كان مانشستر سيتي قد حقق الثلاثية (الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا) الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

تتضمن الفعالية، التي تقام بمتحف اللوفر في أبوظبي، عرض لقاء مانشستر سيتي مع أرسنال في الدوري الإنجليزي مساء الأحد المقبل وتنظيم مسابقات تتيح للمشجعين الفوز بجوائز يمنحها النادي.

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