الشارقة يتخطى الفيصلي في «أبطال آسيا»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، طلحة عبدالله

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احتل الشارقة المركز الثاني في المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه أمس على ضيفه الفيصلي الأردني بهدف دون رد باستاد الشارقة، ووصل الشارقة بهذه النتيجة إلى النقطة الرابعة، حيث سجل موسى ماريجا هدف المباراة في الدقيقة 20 من المباراة، وجاء من تمريرة ذهبية طويلة لبيانيتش، استلمها ماريجا على صدره وسددها مباشرة في سقف المرمى، واعتمد الحكم التايلاندي سيفاكورن الهدف بتوجيه من حكم تقنية الفيديو «VAR»، وكان احتسب اللعبة حالة تسلل بإشارة من مساعده الأول.

ويتصدر ناساف الأوزبكي المجموعة بست نقاط بفوزه على السد القطري فيما يحتل الفيصلي المركز الأخير بلا نقاط.

معنويات عالية

ويستضيف العين في الثامنة من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد فريق أهال التركماني، بطموح الانفراد بصدارة المجموعة الأولى، ويحتل العين حالياً المركز الأول للمجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منافسه.

ويدخل «الزعيم» اللقاء بمعنويات عالية بعد تتابع انتصاراته على المستويين المحلي والآسيوي، وتصدره دوري أدنوك للمحترفين، كما حقق فوزاً كبيراً أمام مضيفه بختاكور الأوزبكي بثلاثية في الجولة الآسيوية الأولى.

ويدير المباراة، طاقم تحكيم كويتي بقيادة عبدالله جمالي، حكم ساحة، ويعاونه علي جراك، ومحمد أشكناني، وسيكون السنغافوري أحمد البدوي، حكماً رابعاً، والكويتي أحمد آل علي، حكم فيديو، ومواطنه هاشم إبراهيم، حكم فيديو مساعداً.

ويعتمد العين على أوراق رابحة عدة بقيادة الحارس خالد عيسى، والمهاجم الكونغولي لابا كودجو، والجناحين سفيان رحيمي، وعمير أتزيلي، بالإضافة لصانع الألعاب كاكو، ورمانة الوسط الكوري الجنوبي بارك، وزميله يحيى نادر.

وأكد الهولندي، ألفريد شرودر، مدرب العين أن «الزعيم» في أتم الجاهزية للمواجهة، وأشار إلى أنه حرص على تحليل فريق أهال جيداً، وقال: أسعى للفوز بجميع المباريات، ولدينا فريق قوي ولاعبون مميزون، وأي مباراة تمثل تحدياً مهماً للجميع.

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