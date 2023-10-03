دبي تنظم أكبر بطولة لأكاديميات كرة القدم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق الشهر الجاري بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، الكبرى من نوعها، وتقام منافساتها في مدينة دبي الرياضية وتأتي في إطار خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

وسيتم الكشف عن تفصيلات البطولة كافة وأعداد المشاركين وأسماء الفرق المشاركة وبرنامج المنافسات في مؤتمر صحافي الخميس المقبل في مقر مجلس دبي الرياضي وبحضور ممثلي أبرز الأكاديميات المشاركة.

وتأتي البطولة في إطار تكامل الجهود بين مجلس دبي الرياضي وشركات القطاع الخاص لتطوير العمل في مختلف المجالات وخصوصاً في تطوير قطاع الناشئين بأندية دبي والأكاديميات الخاصة، وتتولى الجوانب التنظيمية شركة انسبيراتوس وشركة دلتا للفعاليات الرياضية بالتعاون مع اتحاد الكرة.

وتمثل البطولة الجديدة إضافة مهمة لقطاع الناشئين وأكاديميات كرة القدم في دبي وسيتم تنظيمها في الفترة من أكتوبر الجاري وحتى مارس المقبل ، للفئات العمرية (8، 9، 10، 12، 14، 16، 18 سنة) للبنين والبنات، وتعد البطولة استكمالاً للجهود التي بذلها مجلس دبي الرياضي في استقطاب المواهب الرياضية عبر تنظيم العديد من البطولات المخصصة لأكاديميات كرة القدم.

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