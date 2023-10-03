«أبيض الشاطئية» يستعد لنسخة استثنائية في المونديال

المصدر: دبي - وام

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أكد وليد المحمدي، قائد منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، أن هدف الفريق هو تحقيق نتيجة غير مسبوقة، وتقديم نسخة استثنائية في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية «الإمارات 2023»، والمقررة في دبي خلال فبراير المقبل.

وأوضح أن كل الظروف مهيأة لتقديم نسخة استثنائية، سواء على مستوى التنظيم، في ظل قدرات وإمكانات الإمارات المعروفة في هذا الشأن، أو النتائج التي سيحققها المنتخب.

وقال: «يضم المنتخب حالياً مجموعة من أفضل اللاعبين، يملكون رصيداً كبيراً من الخبرات، ونجح في إثبات جدارته على مدار البطولات التي خاضها مؤخراً، وكان أحدثها، فوزه بلقب التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية مايو الماضي».

وحافظ منتخب الإمارات على تصنيفه في المركز العاشر عالمياً، والثالث آسيوياً، في تصنيف سبتمبر، بعدما جمع 1449 نقطة.

وأضاف المحمدي: «انطلق برنامج الإعداد للمونديال بمباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي الأسبوع الماضي، ويستمر حتى فبراير المقبل، وقد جاءت البداية طيبة بالفوز في المباراتين، وسينتظم الفريق في معسكر إعداد خارجي في إسبانيا من 8 إلى 21 أكتوبر الجاري، ثم يشارك في بطولة نيوم الدولية بالسعودية، من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري أيضاً».

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