الرباط الصليبي يبعد عبد العزيز البلوشي عن الوحدة لفترة قد تمتد حتى نهاية الموسم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأكد غياب عبد العزيز البلوشي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، والمنتخب الأولمبي، عن صفوف «العنابي» لفترة طويلة، بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي.

وأثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التي أجريت للاعب، تعرضه لقطع كامل في الرباط الصليبي، إضافة إلى تمزق في غضروف الركبة، ليبتعد عن الفريق لفترة قد تمتد حتى نهاية الموسم.

وينتظر أن يسافر اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً إلى خارج الدولة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإجراء عملية جراحية.

وكان البلوشي أصيب في الشوط الأول من مباراة شباب الأهلي والوحدة، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت لمصلحة «الفرسان» 3-1، وخرج على إثرها من الملعب.

وانضم عبد العزيز البلوشي إلى صفوف الوحدة مطلع الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، قادماً من شباب الأهلي، وشارك اللاعب في 3 مباريات مع الوحدة في الدوري هذا الموسم، بإجمالي 142 دقيقة، منها مباراتان في التشكيلة الأساسية، ومباراة واحدة دخل بديلاً.

وبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب العنابي، في الاعتماد على البلوشي في المباراتين الأخيرتين، أمام حتا وشباب الأهلي، في مركز الجناح الأيسر، للاستفادة من قدرات اللاعب، وتوظيفه في الناحية الهجومية، قبل أن يواجه سوء حظ بالإصابة اللعينة.

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