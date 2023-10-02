تواصلت أعمالها على مدى 3 أيام .. 50 دارساً في دورة «ميني فوتبول» بحضور وفد الاتحاد الدولي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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اختتمت ظهر الإثنين فعاليات الدورة التدريبية الأولى لحكام ومدربي لعبة ميني فوتبول التي تم إشهارها حديثاً والتي حظيت بمشاركة أكثر من 50 دارساً على مستوى الحكام والمدربين وتواصلت أعمالها على مدى 3 أيام في فندق «دبل تري» بمنطقة الجداف في دبي وتمت مراسم ختام الدورة التدريبية وتسليم الشهادات للدارسين بحضور محمد الدوسري رئيس الاتحاد الدولي لميني فوتبول، ونائبه الليبي مصطفى مصلي، والبحريني حسين العسم الأمين العام للاتحاد الدولي، وسعد الكعبي رئيس الاتحاد العراقي للعبة وسعيد علي العاجل نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع رئيس اللجنة التنفيذية الإماراتية لميني فوتبول وسرمد الزدجالي رئيس اللجنة الفنية للعبة.

وأقيمت الدورة بإشراف الخبيرين والمحاضرين الدوليين الإيراني كريم مقدم والأذربيجاني أفكان حمزاييف، وحرص سعيد العاجل على توجيه الشكر والعرفان والتقدير إلى قادة الاتحاد الدولي للعبة لتشريفهم ختام فعاليات الدورة التدريبية والتأهيلية الأولى لحكام ومدربي اللعبة في الإمارات، وقال: بلا شك إنه دعم كبير وغير محدود من قبل الاتحاد الدولي للعبة في الإمارات التي لم يتعدَّ عمرها بعد إشهارها رسمياً سوى أسابيع أو أيام معدودة، وأضاف: هذا الدعم الدولي والمحلي والعربي والخليجي يدفعنا ويحفزنا على بذل أقصى الجهود في الفترة المقبلة.

وأضاف: نشكر قادة الاتحاد الدولي على تهنئتهم اللجنة التنفيذية بانطلاقة اللعبة رسمياً في الأيام الماضية عبر النسخة الأولى من البطولة التاريخية والتأسيسية للعبة وقال أيضاً سعادتنا كبيرة بالمشاركة المتميزة من الحكام المدربين في الدورة وكل الشكر والتقدير إلى الاتحاد الدولي وإلى الخبيرين كريم مقدم وأفكان حمزاييف، وأوضح أن أسرة الاتحاد الدولي أشادت بالبطولة الأولى التي سوف تختتم 8 الجاري في ملاعب دبي بولارز مقر البطولة الأولى للعبة، والتي أيضاً حظيت بإشادة كبيرة من قبل الضيوف والمحاضرين لما تتمتع به من جاذبية للحضور الجماهيري كون الملاعب تقع في منطقة داون تاون دبي المجاورة لبرج خليفة ودبي مول، ما كان له الأثر الكبير في نجاح البطولة وكشف العاجل أن اللجنة التنفيذية ستتنقل باللعبة إلى جميع مدن الدولة التي سيكون لها نصيب في الاستضافة والترويج للعبة التي أشهرت حديثاً، وقال: ما زلنا في بداية المشوار وينتظرنا عمل كبير وشاق في الفترة المقبلة.

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