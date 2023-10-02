الشارقة يواجه الفيصلي آسيوياً بسيناريو السد الليلة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يعود الشارقة للتنافس الآسيوي اليوم عندما يستضيف منافسه الفيصلي الأردني ضمن الجولة الثانية لدوري المجموعات في دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الثانية، في الثامنة مساءً باستاد الشارقة، وضمن المجموعة ذاتها وفي التوقيت ذاته يحل السد القطري ضيفاً على ناساف الأوزبكي.

تميز ومع تشابه الموقفين، يعول الجهاز الفني للشارقة بقيادة الروماني كوزمين أولاريو وأنصار الفريق الشرقاوي، على استرداد الثقة والعودة لطريق الانتصارات وتقديم مستوى مقنع ومميز كما حدث في الجولة الأولى في الدوحة أمام السد القطري، مع الوضع في الاعتبار صعوبة المنافس الأردني الذي جاء للشارقة وكله أمل لتصحيح أوضاعه بعد خسارته بهدف قاتل جاء في الدقيقة 98 على ملعبه في الجولة الأولى أمام ناساف الأوزبكي متصدر المجموعة.

فرصة

وتبدو استعدادات الشارقة لمواجهة الفيصلي عادية بعد خوض 3 تدريبات بعد مباراة العين، ويعول الفريق على وضعه الجيد في المجموعة بعد الجولة الأولى، حيث أمامه الفرصة للقفز إلى صدارة المجموعة في حال تعثر ناساف أمام السد.

على جانب آخر، يقود تدريب الفيصلي، المدرب التونسي غازي الغرايري صاحب التجارب السابقة مع كرة الإمارات مع عدد من الفرق، وضمت قائمة الفيصلي، في حراسة المرمى نور بني عطية، مهدي خليل، محمد العمواسي وفي الدفاع محمد كلوب، سالم العجالين، ناثان مافيلا، براء مرعي، مهند خير الله، أنس بني ياسين، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، وفي الوسط حاتم الروشدي، يوسف أبو جلبوش، خالد زكريا، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، بهاء عبدالرحمن، وفي الهجوم رفيق كامرجي، محمد العكش، رزق بني هاني، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، أمين الشناينة، أدهم الرفاعي.

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