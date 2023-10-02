قضاة الملاعب.. الحكم الإنجليزي أخطأ في طرد كوامي وإلغاء هدف للشارقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباراة القمة بين الشارقة والعين العديد من الأخطاء التحكيمية، على الرغم من الاستعانة بطاقم تحكيم إنجليزي بقيادة الحكم مايكل أوليفيير، حيث ألغى الحكم هدفاً للشارقة سجله كايو بداعي الاحتكاك مع بندر الأحبابي، مع أن الاحتكاك طبيعي في مثل تلك المباريات القوية، كما منح اللاعب كوامي بطاقة حمراء لنيله إنذارين مع أن الإنذار الأول نتيجة احتكاك طبيعي لا يرتقي للإنذار، والثاني مستحق، وبالتالي يكون قرار الطرد غير صحيح، كما لم يحتسب ركلة جزاء للعين نتيجة لمس لاعب الشارقة ماركوس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في كرة مشتركة مع سفيان رحيمي.

تمركز صحيح

فيما ظهر الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا بمستوى طيب خلال إدارته لمباراة شباب الأهلي مع الوحدة، واختبر في حالتين واحدة حينما احتسب قراراً صحيحاً بركلة جزاء للوحدة حيث كان تمركزه داخل الملعب صحيحاً وقريباً من اللعبة، والثانية حينما طالب شباب الأهلي بركلة جزاء بداعي لمس مدافع الوحدة للكرة بيده ولكن أيضاً تمركز الحكم الصحيح جعله يشاهد أن الكرة هي التي اتجهت ليد اللاعب بدون تعمد.

تسرع

الملاحظات على التحكيم خلال الدورة الرابعة تشير إلى تسرع بعض الحكام في استخدام البطاقات سواء الحمراء كما حدث في مباراة عجمان مع كلباء، حينما أشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب كيش، ولكن حكم تقنية الفيديو تدخل بشكل إيجابي ليلغي القرار، أو في البطاقات الصفراء كما حدث مع كوامي الذي دفع الثمن غالياً بطرد غير مستحق، بلغ عدد البطاقات الصفراء 34 بطاقة و4 بطاقات حمراء.

* استغرق وقت مراجعة قرار احتساب ركلة جزاء لصالح النصر 3 دقائق كاملة على الرغم من سهولة اللعبة.

* ركلة جزاء غير محتسبة لصالح خورفكان نتيجة الالتحام العنيف من مدافع الوصل لمهاجم خورفكان وكان يجب تدخل تقنية الفيديو.

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