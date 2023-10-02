بينتو يستعد لإعلان قائمة «الأبيض».. دبي تستضيف معسكرات المنتخبات

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تشهد دبي نشاطاً مكثفاً للمنتخبات الكروية، حيث يعود المنتخب الأول إلى التجمع للمرة الثالثة في عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو خلال فترة التوقف الدولية المقبلة والمقررة من 9 إلى 17 أكتوبر في معسكر بدبي، فيما ينتظم منتخب الشباب تحت 20 عاماً بمعسكر في دبي من 9 إلى 17 الجاري، بينما تبدأ استعدادات المنتخب الأولمبي لنهائيات آسيا خلال شهر نوفمبر بعد تأجيل تجمع المنتخب والذي كان مقرراً خلال أيام «فيفا» في أكتوبر.

ويعكف الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة باولو بينتو على متابعة مباريات دوري أدنوك للمحترفين تمهيداً لاختيار قائمة معسكر أكتوبر والإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس اتحاد الكرة مع الجهاز الفني للمنتخب من أجل التعرف على خطط وبرامج تجهيز المنتخب.

ويشهد معسكر دبي خوض «الأبيض» مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخبي الكويت يوم 12 أكتوبر، ولبنان يوم 17 من الشهر نفسه، وتقام المباراتان، باستاد آل مكتوم بنادي النصر الذي تم اختياره لاستضافة أولى مباريات التصفيات يوم 16 نوفمبر المقبل أمام منتخب نيبال أو لاوس.

وستكون مباراتا الكويت ولبنان بروفة أخيرة يطمئن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، والاطمئنان على تنفيذ طريقة لعب «الأبيض» خلال مشوار التصفيات.

يذكر أن «الأبيض» أقام معسكرين في النمسا وكرواتيا ولعب مباراة ودية واحدة أمام كوستاريكا انتهت بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف، وظهر خلالها «الأبيض» بمستوى فني متميز، وأدى اللاعبون المباراة بثقة كبيرة في أول لقاء ودي للمنتخب في عهد باولو بينتو.

وفي المقابل، سيلعب منتخب الشباب، خلال معسكر تدريبي، في دبي مباراتين وديتين في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2024 والمشاركات الإقليمية والقارية الأخرى، ويحظى المنتخب باهتمام مسؤولي اتحاد الكرة لما يضمه من لاعبين متميزين، كما يعتبر منتخب الأمل لكرة الإمارات للسنوات المقبلة.

ويشرف على تدريب منتخب الشباب، المدرب الوطني سليم عبد الرحمن الذي يملك خبرات كبيرة اكتسبها من عمله مساعداً للمدرب الهولندي فان مارفيك الذي تولى تدريب المنتخب الأول بفترة سابقة، إضافة إلى توليه مهمة تدريب الفريق الأول للكرة بنادي الوصل، وعهد إليه اتحاد الكرة تلك المسؤولية في إطار دعم وتشجيع المدربين المواطنين على تولي مهمة تدريب المنتخبات.

من ناحية أخرى، سيتم دعوة مدربي الأندية لحضور تدريبات المنتخبين الأول والشباب للوقوف على مستوى لاعبيهم خلال فترة انضمامهم للمنتخبين.

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