فوز الشارقة والعين في مبادرة «دوري الجماهير» في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: دبي - البيان

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فاز نادي الشارقة بالمركز الأول بمبادرة «دوري الجماهير في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، عن فئة النادي المضيف، ونال جائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني نادي شباب الأهلي، بجائزة 40 ألف درهم.

وفي فئة «النادي الضيف»، حصد نادي العين المركز الأول، بجائزة 40 ألف درهم، وجاء نادي الوصل ثانياً بجائزة 30 ألف درهم.

وتنظم الرابطة المبادرة تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم في جولات الدوري.

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