متفوقاً على ضيفه الفجيرة .. العروبة يحسم ديربي «الهواة» ويغرد بالصدارة ..ويونايتد يفجر المفاجأة ويتخطى النواخذة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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قلب العروبة تأخره بهدف إلى فوز غالٍ بهدفين متفوقاً على ضيفه الفجيرة في ديربي مثير، ليواصل عزفه المنفرد في الصدارة برصيد 12 نقطة، تقدم الفجيرة عن طريق هدف الجزائري عكاشة حمزاوي في الدقيقة 70 وأدرك سايمون دي باروس التعادل للعروبة في الدقيقة 90 وخطف البديل محمد ديوب هدف الفوز الغالي في الزمن بدل الضائع «90 + 6».

ووقع العربي في فخ التعادل مع مضيفه الجزيرة الحمراء 3 - 3 أحرز للعربي حمد محمد، هدفين وجونيور، وللجزيرة إسماعيل خالد وعلي صنقور وبراين، وأكمل الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد روستاند.

وفجر يونايتد الصاعد حديثاً مفاجأة مدوية وفاز على دبا الفجيرة 1 - 2، أحرز للفائزعيسى مروان وكاراموكو، ولـ «النواخذة» مورا، فيما فاز التعاون على الرمس بثنائية بيني عيد والسيد محمد.

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