الروماني دانيال ايسايلا مدرباً لعجمان حتى نهاية الموسم الحالي بدلاً من البرازيلي كايو زاناردي

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاقد نادي عجمان مع المدرب الروماني دانيال ايسايلا حتى نهاية الموسم الحالي بدلاً عن البرازيلي كايو زاناردي الذي تم إعفائه بعد مباراة الجولة الرابعة في دوري أدنوك للمحترفين وخسرها عجمان 3-5 وهي ثالث خسارة للفريق خلال 4 مباريات، استقبل فيها مرمى "البرتقالي" 18 هدفاً.

وتم التعاقد مساء الأحد في مقر النادي بحضور خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة وناصر الظفري المدير التنفيذي والدكتور محمد جبر الشامسي المدير المالي.

وباشر ايسايلا مهمته على وجه السرعة بهدف تجهيز الفريق من الناحيتين المعنوية والبدنية لمباراة الجولة الخامسة أمام الوصل السبت المقبل في استاد زعبيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز